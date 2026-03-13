Seis tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense, un KC-135, murieron después de que la aeronave se estrellara en el oeste de Irak, informó el viernes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“Se ha confirmado el fallecimiento de los seis tripulantes del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak. La aeronave se perdió el 12 de marzo mientras sobrevolaba espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica”, señaló el CENTCOM en su cuenta de X, que previamente había reportado cuatro muertos.

“Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”, afirmó el comando militar.

Soldados preparan un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Horas antes, la Resistencia Islámica en Irak, una coalición de milicias proiraníes, aseguró haber derribado el avión cisterna y haber alcanzado una segunda aeronave, luego de que Washington confirmara la “pérdida” de un aparato de este tipo en el oeste de Irak.

Asimismo, el ejército iraní afirmó en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo aliado en Irak derribó la aeronave con un misil.

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Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de lo que sería el segundo avión involucrado en el incidente sobre Irak. La otra aeronave, que emitió el código de emergencia 7700 —una señal utilizada por los pilotos para declarar una emergencia general—, logró aterrizar en Israel con graves daños en la cola.

En los últimos días, diversas milicias proiraníes en Irak han lanzado ataques contra instalaciones e intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la ofensiva de Washington e Israel contra Irán, que ha dejado hasta ahora más de 1.200 muertos, según datos de las autoridades iraníes.

Con la muerte de los seis tripulantes, Estados Unidos ha registrado al menos 13 militares fallecidos desde el inicio del conflicto.

Además, esta es la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres cazas F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

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El KC-135 Stratotanker es uno de los principales aviones cisterna operados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se utiliza para reabastecer combustible en pleno vuelo a cazas, bombarderos y otras aeronaves militares, lo que permite ampliar su alcance durante operaciones de larga distancia.

El modelo, basado en el diseño del Boeing 707, entró en servicio a finales de la década de 1950 y sigue siendo una pieza clave de la logística aérea estadounidense. Aunque ya no se fabrica, el costo estimado de una unidad modernizada puede rondar los 60 millones de dólares.

*Con información de AFP y Europa Press.