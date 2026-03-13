Trump anuncia “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio”. Este fue el objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, aunque ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera “por decencia”.

“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jarg”, dijo en Truth Social, donde ha asegurado que “por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

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El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado, en cambio, con “reconsiderar” la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en “el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

Anuncio de Trump en Truth Foto: Truth Donald Trump

En este sentido, dijo que las fuerzas iraníes han quedado “sin capacidad alguna” para poder defenderse de los ataques estadounidenses. “¡No hay nada que puedan hacer al respecto!”, ha espetado el mandatario norteamericano.

“Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Próximo ni, de hecho, al mundo. Las Fuerzas Armadas de Irán, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”, concluyó en su mensaje.

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Apenas unas horas antes de este anuncio, Trump había descartado por el momento realizar un ataque contra el enclave estratégico situado en el golfo Pérsico. “No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes”, dijo en Fox News antes de recriminar que estas preguntas afectaban a su capacidad estratégica.

Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán, tras anunciar que este viernes será “el día más intenso”, ha informado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, tras hacer balance de los 6.000 objetivos atacados en los casi dos semanas de operación.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos Foto: Oficina de prensa de la Casa Blanca

Trump dijo además el viernes que la Marina estadounidense empezaría a escoltar petroleros por el estrecho “muy pronto” para restablecer las exportaciones de petróleo, en medio de sus esfuerzos para contener el fuerte aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Kharg experimentó importantes desarrollos durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, ya que gran parte de la costa del país es demasiado poco profunda para los grandes superpetroleros.