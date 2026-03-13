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Donald Trump despliega 5.000 soldados en el estrecho de Ormuz y enviará más buques de guerra a Oriente Medio

El conflicto se intensificó cuando el número de soldados estadounidenses fallecidos aumentó a 13.

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Redacción Mundo
13 de marzo de 2026, 4:36 p. m.
Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.
Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026. Foto: Getty Images

Donald Trump ha desplegado miles de infantes de marina estadounidenses en el estrecho de Ormuz ante el creciente temor de que Irán despliegue tropas terrestres a medida que se estrangula el suministro mundial de petróleo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aprobó una solicitud del Comando Central de Estados Unidos para el despliegue de una unidad expedicionaria de infantería de marina, que normalmente incluye varios buques de guerra y 5.000 soldados, según informaron tres funcionarios al Wall Street Journal.

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El USS Tripoli, un buque de asalto anfibio con base en Japón, y sus infantes de marina se dirigen ahora a Oriente Medio, donde se unirán a otros militares que ya participan en el conflicto, indicaron los funcionarios.

Por otro lado, The New York Times informó de 2.500 infantes de Marina a bordo de hasta tres buques rumbo a Oriente Medio.

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El buque tiene un desplazamiento de 26.000 toneladas, una eslora de 231 metros y una manga de 32 metros.
Buque de Guerra de EE.UU. Foto: Fotograma Youtube @ministeriodefensaesp / Buque Juan Carlos I / 00:24 / Ministerio de Defensa

El conflicto se intensificó el viernes cuando el número de soldados estadounidenses fallecidos aumentó a 13, los precios del combustible dentro del país subieron hasta alcanzar los 3,60 dólares por galón, y el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, lanzó provocaciones desafiantes contra Trump en las calles de Teherán.

Este refuerzo militar ocurre mientras la administración Trump evalúa la posibilidad de tomar el control de la isla Kharg, ubicada a unos 16 kilómetros del territorio continental iraní en el Golfo Pérsico, punto estratégico por donde se gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de combustible del régimen islámico.

The Wall Street Journal señaló que la solicitud de infantes de marina adicionales fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, y aprobada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Las imágenes de los U.S. Marines dando cuenta de su despliegue por el Mar Caribe
Las imágenes de los U.S. Marines dando cuenta de su despliegue por el Mar Caribe Foto: FOTO DE @USMC

Ya hay infantes de marina en la región apoyando las operaciones contra Irán, añadió el diario.

Estados Unidos e Israel lanzaron una masiva campaña aérea contra Irán el 28 de febrero, y Teherán ha respondido con oleadas de drones y misiles, así como con ataques a buques en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de crudo.

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El viernes, durante una entrevista con Fox News Radio, Trump se refirió a la posibilidad de asumir el control de la isla y comentó: “No es una prioridad en este momento, pero es una de las muchas opciones que existen, y puedo cambiar de opinión en cuestión de segundos”.

Horas antes, Hegseth arremetió contra los periodistas durante una conferencia de prensa en el Pentágono, donde criticó lo que calificó como “titulares falsos” sobre la guerra y aseguró que la situación en el estrecho está bajo control, agregando que “no hay motivo para preocuparse”.

El Mando Central del Ejército norteamericano precisó que la operación tuvo lugar la pasada noche en colaboración con las Fuerzas Democráticas Siria (FDS). (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)
El Mando Central del Ejército norteamericano precisó que la operación tuvo lugar la pasada noche en colaboración con las Fuerzas Democráticas Siria (FDS). (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) Foto: Getty Images

Mientras tanto, se confirmó la muerte de los seis miembros del servicio que viajaban a bordo de un avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak, en un momento en que el estancamiento en el estrecho continuaba agravándose.