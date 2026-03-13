La Selección de Fútbol de Irán, que por estos días ha estado en el epicentro del mundo deportivo por cuenta del conflicto en Oriente Medio, le respondió al presidente Donald Trump, luego de que este señalara que los futbolistas de este equipo no estarían seguros en su país para disputar el Mundial Norteamérica 2026.

Revolcón en el repechaje del Mundial 2026: selección sudamericana podría salir favorecida

El seleccionado de Medio Oriente tendría que pagar una sanción económica por no asistir al Mundial. Foto: Redes sociales

A través de su cuenta oficial en Instagram, los leones persas sentaron su posición y dejaron claro que nadie puede quitarles el derecho de participar en la Copa del Mundo.

A través de sus historias emitieron un comunicado en que además señalaban a Trump de no ser quien decida si participan o no del certamen deportivo más importante del mundo.

“La Copa Mundial es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo ni país”, dice la primera parte de la comunicación.

Enseguida, señalaron que los jugadores del equipo nacional lograron los triunfos que les permitieron ser de los primeros clasificados al mundial y que ese derecho nadie se los puede retirar.

“La selección nacional de Irán, con la fuerza y ​​la serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, fue uno de los primeros equipos en clasificarse para el gran torneo. Por supuesto, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa Mundial”, agregó la comunicación.

Para finalizar, el pronunciamiento de la Selección de Irán acusó a Estados Unidos de no poder garantizar la seguridad de quienes asistan al mundial, razón que da mérito para que se le pueda retirar como país anfitrión del certamen.

“El único país que podría ser excluido es aquel que, si bien ostenta el título de ‘anfitrión’, carece de la capacidad para brindar seguridad a los equipos que participan en este evento mundial”, concluyó el pronunciamiento.

La historia publicada en Instagram tenía mención directa a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, quien deberá tomar una decisión sobre lo que pueda pasar con la participación de Irán en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que el propio ministro de Deporte de ese país había anunciado que su selección no estaría en el Mundial.

Este sería el plan de los jugadores de Irán para ir a Estados Unidos: aviso para el régimen a tres meses del Mundial

Selección de Irán le respondió a Donald Trump y dijo que nadie los puede vetar del mundial. Foto: Selección de Irán le respondió a Donald Trump y dijo que nadie los puede vetar del mundial.

Trump aseguró que los jugadores de Irán no estarían seguros en su país

La respuesta iraní se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que la selección de fútbol de Irán es bienvenida en Estados Unidos para el Mundial que se celebrará en su país, junto a México y Canadá, pero dejara en el aire sus dudas sobre que sea “apropiado” que la delegación de la República Islámica acuda.

“Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, ha expresado Trump a través de un mensaje en redes sociales sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo, país con el que Estados Unidos está actualmente inmerso en un conflicto.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegurase que el inquilino de la Casa Blanca le había confirmado que los futbolistas iraníes serán bienvenidos en la competición que tendrá como una de sus sedes a Estados Unidos.

La participación de la selección iraní en la fase final se ha puesto en duda después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra su país el pasado 28 de febrero, un conflicto que ha arrastrado a otros países de la zona por los ataques de Irán a bases militares estadounidenses en la región.

Este miércoles, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, descartó que la selección masculina participe en la Copa del Mundo debido a la actual situación de guerra.

FIFA le hace propuesta a país que podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026: estas son las instrucciones

Donald Trump aseguró que los jugadores de Irán no estarían seguros en su país. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho meses”, señaló el titular de Deportes.

Irán tiene previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos en los Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle, y podría incluso enfrentarse al combinado estadounidense en los octavos de final si ambos equipos terminan segundos en sus respectivos grupos.