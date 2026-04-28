Se acerca el Mundial de Fútbol 2026 y los aficionados se alistan para acompañar a la Selección Colombia en cada uno de los partidos programados para la justa mundialista, la más importante de este deporte.

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En ese proceso, las empresas y marcas trabajan con el fin de reforzar sus estrategias para ajustarse a las necesidades de los aficionados. Es así como una de las compañías patrocinadoras se la juega con productos dirigidos a consumidores muy especiales: las mascotas.

La multinacional Adidas presentó una colección oficial de prendas pensadas y diseñadas especialmente para perros, inspirada en las camisetas principales de cuatro selecciones nacionales: Colombia, México, Argentina y Japón.

Cada una de ellas mantiene los colores, detalles y rasgos característicos de los uniformes originales, para que los peludos luzcan las prendas originales elaboradas por la marca.

Según dio a conocer la empresa, las prendas incluyen escudos de las federaciones aplicados mediante termosellado, junto con el logotipo de Adidas, lo que proporciona un acabado de alta calidad.

La nueva camiseta Adidas de la Selección Colombia para el Mundial United 2026, en imágenes

En su página web, Adidas indica que cuando el fútbol hace parte de la vida de las personas, lo propio sucede con quienes siempre están, en este caso, sus fieles amigos: los perros.

Así las cosas, la multinacional tendrá disponible una línea inspirada en la indumentaria local del equipo, en el característico color amarillo, con las tradicionales franjas que visten los jugadores colombianos en la cancha.

Es importante saber que su comercialización se llevará a cabo únicamente a través de tiendas oficiales autorizadas de Adidas y, de acuerdo con los datos dados a conocer a través de la página de la compañía, cada prenda tendrá un costo de $149.000, aunque no se ha revelado el rango completo de las tallas habilitadas para las mascotas. Las prendas estarán disponibles en Colombia desde el primero de mayo.

El lanzamiento oficial de esta colección, con la que buscan que los peludos también luzcan el uniforme y acompañen en cada partido, está programado para el dos de mayo, y se ofrecerá en cantidades limitadas en mercados específicos de América, Asia y algunas zonas de Oceanía, con presencia también en América Latina.

Con esta colección, Adidas no solo amplía su portafolio, sino que también responde a una necesidad que es cada vez más evidente en la cultura del fútbol y que se relaciona con la inclusión de las mascotas como parte del núcleo familiar.