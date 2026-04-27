Una tecnología con inteligencia artificial descifra el significado de los maullidos de los gatos

Los gatos son considerados animales muy inteligentes que encuentran diversas formas de comunicarse con sus humanos y una de las más habituales son los maullidos.

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Esta es una manera de llamar nuestra atención, ya sea para pedir comida, expresar incomodidad, saludar o incluso “conversar” con sus dueños. Los gatos domésticos desarrollan distintos tipos de maullidos según lo que quieren comunicar, y con el tiempo los dueños pueden reconocer esos matices y entender su lenguaje.

Además, el maullido puede reflejar estados emocionales o necesidades específicas. Un maullido insistente puede indicar hambre o estrés, mientras que uno suave suele ser una forma de saludo, por ejemplo.

El portal Experto Animal indica que una de las razones que explican estos maullidos se relaciona con captar la atención del tutor, ya sea para transmitirle una necesidad, un deseo o un estado de ánimo.

Los maullidos de los gatos tienen diferentes significados. Foto: Getty Images

Dado que cada vez estos felinos ganan más espacio en los hogares y que sus dueños quieren encontrar estrategias que les faciliten la comunicación con su animal de compañía, National Geographic menciona una aplicación llamada MeowTalk, que tiene como propósito brindarles a los dueños de gatos herramientas disponibles para interpretar sus necesidades.

La aplicación graba los maullidos del felino y los traduce en una pequeña gama de frases, como “estoy molesto” y “¡dame de comer!”, lo que les permite a los tenedores de estas mascotas entender mejor el lenguaje de sus gatos. Lanzada en noviembre de 2020, la herramienta se ha descargado más de 20 millones de veces, y sus creadores calculan que el programa ha analizado más de 1.000 millones de maullidos hasta la fecha.

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Los maullidos más comunes

En términos generales, según los expertos en felinos, los gatos tienen varias formas de comunicarse y de allí que emitan diferentes maullidos. Estos son algunos de los más frecuentes, según la compañía Purina en su página web.

El maullido estándar: Este es el que caracteriza al animal. Son de duración media y tono medio. Cuando su dueño lo escucha, es porque su gato está pidiendo algo y, ya desde el conocimiento de su mascota, este podrá determinar lo que le quiere decir en su lenguaje.

Los maullidos son una de las principales formas de comunicación de los gatos. Foto: Getty Images

El maullido breve: Este maullido más corto se usa como una especie de saludo para los propietarios. Puede ir acompañado de frotarse contra sus piernas.

Maullido largo y prolongado: Este tipo de sonido significa que la mascota exige algo específico. Puede ser que esté recordando que es la hora de la cena o que quiere salir.

Maullidos repetidos: Un maullido de sonido estándar que se repite una y otra vez es una señal de que el gato está emocionado.

Agudo: Este maullido puede sonar más como un grito debido al tono alto. En este caso se puede presentar cuando el gato se sobresalta o tiene un dolor.