¿Es usted el elegido? Lo que buscan los gatos en su persona favorita, según expertos

Es un mito señalar que los gatos son animales fríos o distantes, pues si bien se caracterizan por su independencia, esta cualidad no debe confundirse con su capacidad de generar vínculos afectivos con los humanos.

Cuando se sienten en confianza, los felinos pueden crear conexiones tan profundas, demostrando cercanía, apego y formas únicas de afecto.

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En este contexto, diversos estudios y especialistas en veterinaria han identificado los factores que llevan a los felinos a elegir a su persona favorita, y explican que no se trata de quién los alimenta, sino de la sensación de apego seguro que desarrollan, similar a la que establecen los bebés con sus cuidadores.

Este proceso de selección, que podría interpretarse como un “hallazgo científico” en la comprensión del comportamiento felino, más allá de basarse en quien les transmite calma, también destaca factores como el respeto de sus tiempos y las experiencias positivas que genera de forma constante.

En otras palabras, la preferencia de un gato por una persona específica, lejos de ser un simple capricho, es una construcción de confianza y seguridad que el animal evalúa con frecuencia. Por eso suelen preferir a quien no invade su espacio, entiende su lenguaje corporal y aparece en momentos de juego, descanso o estrés.

Los gatos tienen diferentes formas de expresarse. Foto: Getty Images

Los factores que hacen que un gato elija a su persona favorita

Según el sitio especializado Catster, un gato desarrolla un reconocimiento y afecto especial por quien atiende de forma constante sus necesidades básicas. Esto incluye alimentarlo con regularidad, dedicarle tiempo de juego, mantener limpia su caja de arena y brindarle caricias en los momentos oportunos.

Así las cosas, se podría afirmar que entre los aspectos que más influyen en ese vínculo se encuentran:

Transmitir seguridad y rutina estable.

Respetar su espacio y no forzar contacto físico.

Buscar espacios para el juego, caricias y momentos positivos.

Tener un tono de voz calmo y movimientos suaves.

Dedicar tiempo diario de calidad.

Sin embargo, también es fundamental tener en cuenta que cada gato es un mundo distinto y, por ende, la socialización temprana, la genética y las experiencias previas pueden transformar por completo su forma de vincularse.

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Si es un gato que desde muy pequeño ha estado en casa, seguramente responderá a las muestras de afecto de manera cercana, mientras que otros necesitan semanas o incluso meses para confiar.

En gatos adoptados o que han pasado por refugios, este proceso puede tardar más, pero suele volverse muy sólido una vez se establece.