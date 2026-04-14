Esta es la razón por la cual su gato lo despierta en las mañanas: No solo es por comida

Los gatos han ganado mucha relevancia en los hogares. Se han consolidado como importantes animales de compañía y muchas personas los prefieren no solo por el amor y cariño que brindan, sino porque requieren de menor espacio, son más independientes y su cuidado diario suele ser más sencillo.

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Además, su comportamiento tranquilo y su capacidad de entretenerse solos los convierten en compañeros prácticos sin dejar de ser afectuosos. A esto se suma su impacto emocional, pues hay análisis que muestran que convivir con gatos puede reducir el estrés y la ansiedad.

Es un hecho que estos peludos ofrecen compañía, beneficios emocionales y facilidad de cuidado, lo que explica por qué cada vez son más preferidos por quienes disfrutan de tener animales de compañía.

Los felinos domésticos tienen diversos comportamientos, costumbres o particularidades que los hacen únicos. Una de esas prácticas es despertar a su dueño en la mañana con ronroneos o maullidos. Normalmente, se dice que lo hace para pedir comida y, aunque esta puede ser una de las razones, no es la única.

Los gatos pueden despertar a sus dueños en la mañana por diferentes razones. Foto: Getty Images

De acuerdo con los expertos, una de ellas es que en horas de máxima actividad el gato tiende a estar más activo y por ello es normal que trate de socializar al amanecer o en la madrugada.

Los especialistas indican que en esos momentos los felinos buscan contacto con sus tutores, lo que desmonta la creencia de que sus llamados nocturnos o en las primeras horas del día obedecen únicamente a la búsqueda de alimento.

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En ocasiones maullan y otras veces ronronean. El ronroneo es una forma de expresar agrado y placer y generalmente solo lo llevan a cabo con los miembros de su núcleo familiar. El portal Experto Animal indica que si el felino ronronea es una señal muy positiva, pues lo que evidencia son sus sentimientos de amor hacia su dueño y la seguridad que siente a su lado.

El ronroneo felino en la mañana puede ser señal de socialización. Foto: Getty Images

Otras razones

En ocasiones, los gatos también despiertan a sus dueños en la mañana por aburrimiento o energía reprimida. Los expertos dicen que estos felinos que viven en interiores, especialmente aquellos que no reciben suficiente estimulación durante el día, pueden acumular energía y liberarla a primera hora de la mañana.

En ocasiones se debe prestar atención porque es probable que los maullidos o ronroneos de las horas matutinas se deban a inconvenientes de salud como hipertiroidismo o deterioro cognitivo, especialmente en gatos mayores.

Experto Animal indica que si el gato se despierta temprano de forma repentina o muestra una agresividad inusual, es recomendable llevarlo al veterinario, pues es probable que enfrente situaciones médicas que deben atenderse.