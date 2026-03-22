Expertos en comportamiento animal señalan que razas como el ragdoll, el siamés o el Maine Coon tienen una mayor predisposición a la interacción, aunque el entorno y la crianza siguen siendo factores determinantes.

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Un análisis difundido por Hill’s Pet Nutrition señala que, aunque la personalidad individual siempre influye, existen patrones claros en determinadas razas que tienden a ser más amistosas y aptas para la convivencia familiar.

La evidencia apunta a que el entorno, la crianza y la interacción humana son factores clave, pero también que la selección genética ha reforzado rasgos como la docilidad o la sociabilidad en ciertos gatos domésticos.

Expertos citados en el informe de Hill’s destacan que algunas razas no solo toleran la interacción humana, sino que la buscan activamente, desarrollando vínculos comparables a los de los perros.

Este cambio en la percepción también ha sido respaldado por investigaciones recientes y publicaciones especializadas que muestran que los gatos pueden ser altamente sociales cuando se les proporciona un entorno adecuado, estimulación y afecto constante.

Entre los ejemplos más representativos, el Maine Coon aparece como uno de los gatos más amigables.

A pesar de su gran tamaño, es descrito como dócil, paciente y especialmente adecuado para convivir con familias y niños.

El siamés, por su parte, destaca por su carácter extrovertido y comunicativo.

Esta raza tiende a desarrollar vínculos muy fuertes con sus dueños y busca activamente la interacción, lo que la convierte en una de las más sociables del mundo felino.

Otro caso relevante es el ragdoll, una raza relativamente reciente, desarrollada en la década de 1960, que debe su nombre a su tendencia a relajarse completamente cuando es sostenida en brazos.

Este comportamiento refleja un alto nivel de confianza y apego hacia los humanos, lo que lo hace ideal para entornos domésticos tranquilos.

El abisinio, considerado una de las razas más antiguas, presenta un perfil diferente: es activo, curioso y muy sociable, aunque menos propenso a permanecer en el regazo.

Su necesidad constante de interacción lo convierte en un compañero dinámico.

Finalmente, el birmano, conocido también como “gato sagrado de Birmania”, combina un temperamento afectuoso con una notable adaptabilidad.

Su carácter equilibrado le permite convivir tanto con humanos como con otras mascotas

La crianza, el entorno y la genética influyen en que algunos gatos sean más afectuosos y cercanos con las personas. Foto: Getty Images

El papel del entorno en los gatos: ¿por qué influye más allá de la raza?

A pesar de estas tendencias, los especialistas insisten en que la raza no determina por completo el comportamiento. Cada gato posee una personalidad única, influenciada por factores como la socialización temprana, el trato recibido y el entorno en el que crece.

Incluso los gatos mestizos, que constituyen una gran parte de la población felina mundial, pueden mostrar niveles altos de sociabilidad y afecto. La evidencia sugiere que el vínculo humano-animal se fortalece principalmente a través del cuidado, la atención y el contacto constante.

El creciente interés por los gatos como animales de compañía refleja también un cambio cultural.

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Hoy se les reconoce no solo por su independencia, sino por su capacidad de ofrecer compañía emocional, adaptarse a distintos estilos de vida y convivir en espacios reducidos.

En ese contexto, elegir una raza con tendencia amigable puede facilitar la integración del animal al hogar.

Sin embargo, expertos coinciden en que el comportamiento afectuoso de un gato no depende únicamente de su genética, sino del vínculo que construye con las personas a lo largo del tiempo.