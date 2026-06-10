¿Cómo saber si mi gata está embarazada? 5 conductas que podrían confirmarlo

Los dueños y amos de gatos, sobre todo de aquellos que tienen acceso a los exteriores, mantienen la duda de saber cómo identificar si su mascota está en embarazo.

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Aunque esto debe confirmarlo un veterinario, existen varias señales físicas y cambios de comportamiento que pueden servir como indicio durante las primeras semanas de gestación.

Los especialistas explican que el embarazo en las gatas suele durar entre 63 y 67 días, aunque puede variar ligeramente según cada animal.

Durante ese tiempo, el cuerpo experimenta transformaciones que se reflejan tanto en su apariencia como en su conducta diaria.

Gata embarazada Foto: Getty Images

Una de las primeras señales suele aparecer en los pezones. Aproximadamente entre las dos y tres semanas posteriores a la fecundación, estos pueden volverse más grandes y adquirir un tono rosado más intenso.

Este cambio es uno de los indicios más conocidos y suele llamar la atención de los dueños que observan de cerca a sus mascotas.

Otra conducta frecuente es el aumento del apetito. A medida que avanza la gestación, la gata necesita más energía para el desarrollo de los fetos, por lo que puede mostrar mayor interés por la comida o solicitar alimento con más frecuencia de lo habitual. Este comportamiento suele ir acompañado de un incremento gradual de peso.

También es común notar cambios en su nivel de afecto. Algunas gatas se vuelven más cariñosas y buscan con mayor frecuencia la compañía de las personas del hogar.

Gata embarazada Foto: Getty Images

Pueden demandar más atención, acercarse para recibir caricias o permanecer más tiempo junto a sus cuidadores. Sin embargo, cada animal reacciona de manera distinta y algunas pueden optar por aislarse.

Un cuarto signo es el crecimiento del abdomen. Aunque no suele ser evidente durante las primeras semanas, con el paso del tiempo la barriga comienza a aumentar de tamaño de forma progresiva.

Este cambio resulta más visible a partir de la mitad del embarazo y suele ser uno de los indicadores más fáciles de reconocer.

Finalmente, muchas gatas desarrollan el llamado comportamiento de anidación. Cuando se acerca el parto, buscan lugares tranquilos, seguros y cómodos donde puedan permanecer durante largos periodos.

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Es habitual que exploren rincones apartados o preparen espacios para el nacimiento de sus crías.

Aunque estas señales pueden sugerir un embarazo, los expertos recomiendan ir al veterinario para tener un diagnóstico preciso y garantizar los cuidados adecuados durante la gestación.