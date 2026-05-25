Evítelos: estos son los errores más comunes al criar un gato

Los gatos han ganado un espacio importante en los hogares. Estos animales suelen ser independientes y, a la vez, leales. Sus características los convierten en la opción perfecta para personas que tienen poco tiempo disponible, ya que, por lo general, requieren menos atención que un perro.

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El sitio especializado Tienda Animal indica que los beneficios de convivir con un gato son numerosos y abarcan desde la compañía amorosa y la reducción del estrés hasta mejoras en la salud. Estos felinos brindan a diario alegría, diversión y apoyo emocional.

Los expertos indican que no se trata solo de verlo como una mascota sino que es una relación en la que se le deben entregar los mejores cuidados, invertir en su comida llevarlo al veterinario, tener sus vacunas y la desparasitación al día, jugar y brindarle una vida de estímulos, además de darle cariño y mimos.

A los gatos no se les debe gritar. Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, es clave evitar algunos errores que con frecuencia los dueños cometen en el proceso de su crianza. Estos son algunos de los más frecuentes.

Pensar que el gato es como un perro: A diferencia de los perros, por lo general los gatos son más independientes y menos jerárquicos. Por lo tanto, aunque hay michis más sumisos y cariñosos que muchos canes, tienen comportamiento muy diferente.

Acogerlo muy pequeño: Uno de los errores más comunes es adoptarlo muy pronto, a veces sin que se haya producido el destete de forma natural. Dejarlo con la madre suficiente timpo es importante para que le enseñe los comportamientos típicos de su especie.

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No vacunarlo ni deparasitarlo: Otro error es no prestarle la atención sanitaria que necesita, al pensar que como no sale de casa y se alimenta ‘sano’ no va a contraer enfermedades ni albergar parásitos, precisa el portal Experto Animal.

No controlar su alimentación: Controlarle el peso es muy importante para cuidar la salud de los gatos, especialmente en animales esterilizados. Ellos tienden a engordar por un tema hormonal por lo que se recomienda brindar alimentos bajos en calorías y con pocas grasas.

Uno de los errores que se comenten en la crianza de un gato es no separar la arenera de su lugar de comida. Foto: Getty Images

No separar espacios: Los gatos son muy pulcros y aseados, tanto así que algunas veces dejan de usar sus areneras si estan muy sucias. Uno de los errores al criar un gato es colocar la bandeja de deposiciones y el comedero demasiado cerca. Se debe mantener una buena distancia entre el alimento y el área de deposiciones para que se sienta bien.

Darles leche: Cuando los gatos nacen se alimentan a base de leche materna porque su sistema digestivo está adaptado para ello pero, conforme crecen y se desarrollan, se vuelven intolerantes a este producto, así que lo mejor es no brindarles este alimento.

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Gritarlos: Las malas palabras, los tonos elevados y las actitudes agresivas, ya sean tanto verbales como físicas, deben evitarse en la crianza de gatos. De igual forma, se le deben corregir los malos comportamientos en el momento, pues si se hace más tarde no entenderá. Es recomendable utilizar siempre la misma expresión o frase para regañarlo, pero no alzar la voz ni castigarlo.