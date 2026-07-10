La comida es esencial para su longevidad: claves para elegir correctamente el alimento para su gato

Una buena alimentación ayuda a garantizar la salud y la longevidad de los gatos. En ese sentido, una dieta equilibrada y rica en proteínas, además de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales, es esencial para mantener un adecuado funcionamiento de su organismo.

De acuerdo con el Instituto Purina, un aspecto clave que se debe tener en cuenta al alimentarlos es la etapa de vida en la que se encuentran.

Según señala esta organización, los gatos pequeños, que se encuentran en crecimiento, “necesitan alimentos con cantidades más elevadas de proteína de alta calidad para fomentar los músculos en crecimiento y minerales para los huesos y dientes”.

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De igual manera, requieren calorías para satisfacer sus requisitos de energía y sustancias como el omega-3, “importante para el desarrollo del cerebro y la visión”.

Por su parte, los gatos que están entre los 7 y 12 años pueden beneficiarse de una dieta con menos calorías, “para ayudar a mantener una condición corporal magra, con nutrientes añadidos que ayuden a su cerebro, articulaciones y sistema inmunitario”.

Tener en cuenta la etapa de vida en la que se encuentran es aspecto importante. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Entretanto, los gatos de más de 12 años pueden beneficiarse de una dieta fácil de digerir, “con nutrientes concentrados para ayudarlos a mantener su masa corporal magra, ya que puede que ingieran comidas más pequeñas”. “También se benefician de ingredientes como antioxidantes (vitaminas C y E), que apoyan su sistema inmunológico que está envejeciendo”, agrega el Instituto Purina.

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Otros aspectos a tener en cuenta al alimentarlos son sus actividades preferidas, condiciones de salud y necesidades de nutrición específicas.

“¿Su gato tiene alguna preferencia alimentaria o alguna afección, como sensibilidad estomacal? ¿Su gato tiene predisposición a ingerir bolas de pelo? Si es así, es posible que deba considerar un alimento formulado para las necesidades y preferencias específicas”, afirma Purina.

“Un gato que pasa tiempo al aire libre va a usar más calorías que uno que pasa el día en interiores. Si su gato es propenso a engordar y realiza muy poca actividad, dele un alimento “light” o que permita controlar su peso”, agrega.

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Pensar que el gato es como un perro: A diferencia de los perros, por lo general, los gatos son más independientes y menos jerárquicos. Por lo tanto, aunque hay michis más sumisos y cariñosos que muchos canes, tienen un comportamiento muy diferente.

Acogerlo muy pequeño: Uno de los errores más comunes es adoptarlo muy pronto, a veces sin que se haya producido el destete de forma natural. Dejarlo con la madre suficiente tiempo es importante para que le enseñe los comportamientos típicos de su especie.

No vacunarlo ni desparasitarlo: Otro error es no prestarle la atención sanitaria que necesita, al pensar que como no sale de casa y se alimenta ‘sano’, no va a contraer enfermedades ni albergar parásitos, precisa el portal Experto Animal.