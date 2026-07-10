De sobreviviente a heroína: la increíble historia de la perrita rescatada en Venezuela que hoy recibe entrenamiento como rescatista

Lo que comenzó como un rescate en medio de una emergencia terminó convirtiéndose en una historia de esperanza. Una perrita encontrada entre los escombros del doble terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio ahora tendrá una nueva oportunidad de vida y, además, será preparada para ayudar en futuras labores de búsqueda y rescate.

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El hallazgo ocurrió durante las operaciones adelantadas por equipos de emergencia, que recorrían la zona afectada en busca de personas y animales sobrevivientes.

Entre los restos de las estructuras apareció la perrita, que logró salir con vida pese a las difíciles condiciones en las que permanecía.

Luego de ser rescatado, el animal recibió atención veterinaria para evaluar su estado de salud. Aunque tenía signos de agotamiento por el tiempo que pasó atrapada, los especialistas confirmaron que la perrita podía recuperarse con los cuidados adecuados.

La historia llamó la atención de integrantes de organismos de rescate, quienes decidieron darle un nuevo rumbo a su vida.

Los binomios caninos son unos de los recursos más efectivos para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas tras los terremotos en Venezuela. Foto: Cruz Roja Mexicana

Desde la Fuerza Armada de El Salvador anunciaron que la perrita fue trasladada a ese país, donde formará parte de la familia de la Unidad Humanitaria de Rescate.

En lugar de permanecer solo bajo protección, la perrita, ahora llamada Fénix, será entrenada para convertirse en un ejemplar especializado en la búsqueda de personas desaparecidas durante emergencias y desastres naturales.

“La Unidad Humanitaria de Rescate no solo salva vidas humanas. Durante nuestra misión humanitaria en Venezuela, rescatamos a Fénix, una hermosa perrita que resurgió de entre los escombros. A partir de ahora tendrá un nuevo hogar y una gran misión: entrenarse para convertirse en integrante de la UHR y salvar vidas junto a su manada”, señaló la institución.

El proceso de formación incluirá ejercicios de obediencia, socialización, fortalecimiento físico y entrenamiento para detectar personas mediante el olfato.

Este tipo de preparación suele tomar varios meses y requiere un trabajo constante entre el animal y sus instructores para desarrollar confianza y habilidades específicas.

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Los perros de búsqueda y rescate cumplen un papel clave durante terremotos, derrumbes, inundaciones y otras situaciones de emergencia.

Gracias a su capacidad con el olfato, los animales pueden encontrar personas atrapadas en lugares donde el acceso para los rescatistas resulta complicado, reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando las posibilidades de encontrar sobrevivientes.