4 Patas

Camioneta del Ministerio de Educación atropelló a una perrita, causándole la muerte en Bogotá; la entidad se pronunció

El hecho que ocurrió el 12 de febrero quedó grabado en video.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

13 de febrero de 2026, 10:52 p. m.
El incidente sucedió en el barrio Roma.
El incidente sucedió en el barrio Roma. Foto: API

El Ministerio de Educación Nacional emitió un comunicado a la opinión pública en el que se refirió a la muerte de Kira, una perrita de compañía de raza akita japonés, en hechos ocurridos en la mañana del 12 de febrero de 2026 en el barrio Roma, en Bogotá.

De acuerdo con la entidad, en el caso se vio involucrada una camioneta de propiedad del Ministerio. En el documento, la institución expresó: “Lamentamos profundamente la muerte de Kira, ocurrida en el barrio Roma, y adelantamos las verificaciones internas y medidas de apoyo a la familia”.

En el comunicado se menciona que, tras lo sucedido, se dispuso atención psicosocial especializada y se estableció contacto directo con la familia para brindar acompañamiento profesional durante el proceso de duelo.

La cartera indicó que, de manera simultánea, inició la revisión detallada de lo ocurrido y que se encuentran recopilando información para adelantar las actuaciones administrativas y disciplinarias correspondientes, con respeto por el debido proceso.

Cápsulas

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Política

Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

Macroeconomía

PAE dará empleo formal a miles de trabajadores en 2026

“Simultáneamente, iniciamos la revisión detallada de lo sucedido. Estamos recopilando la información y adelantando las actuaciones administrativas, disciplinarias y demás procedimientos que correspondan, con rigor, transparencia y pleno respeto por el debido proceso”, señaló el pronunciamiento oficial.

El Ministerio también manifestó que adoptará las medidas necesarias y fortalecerá sus protocolos de operación, con el fin de que sus actuaciones estén guiadas por el cuidado y el respeto por la comunidad.

Reconocemos la gravedad del hecho y actuaremos con responsabilidad. Adoptaremos las medidas necesarias, fortaleceremos nuestros protocolos de operación y seguiremos trabajando para que nuestras actuaciones estén guiadas por el cuidado, el respeto por la comunidad y la protección de los seres sintientes”, puntualizó el comunicado divulgado por la entidad.

