Camioneta del Ministerio de Educación atropelló a una perrita, causándole la muerte en Bogotá; la entidad se pronunció

El Ministerio de Educación Nacional emitió un comunicado a la opinión pública en el que se refirió a la muerte de Kira, una perrita de compañía de raza akita japonés, en hechos ocurridos en la mañana del 12 de febrero de 2026 en el barrio Roma, en Bogotá.

De acuerdo con la entidad, en el caso se vio involucrada una camioneta de propiedad del Ministerio. En el documento, la institución expresó: “Lamentamos profundamente la muerte de Kira, ocurrida en el barrio Roma, y adelantamos las verificaciones internas y medidas de apoyo a la familia”.

En el comunicado se menciona que, tras lo sucedido, se dispuso atención psicosocial especializada y se estableció contacto directo con la familia para brindar acompañamiento profesional durante el proceso de duelo.

La cartera indicó que, de manera simultánea, inició la revisión detallada de lo ocurrido

“Simultáneamente, iniciamos la revisión detallada de lo sucedido. Estamos recopilando la información y adelantando las actuaciones administrativas, disciplinarias y demás procedimientos que correspondan, con rigor, transparencia y pleno respeto por el debido proceso”, señaló el pronunciamiento oficial.

El Ministerio también manifestó que adoptará las medidas necesarias y fortalecerá sus protocolos de operación

“Reconocemos la gravedad del hecho y actuaremos con responsabilidad. Adoptaremos las medidas necesarias, fortaleceremos nuestros protocolos de operación y seguiremos trabajando para que nuestras actuaciones estén guiadas por el cuidado, el respeto por la comunidad y la protección de los seres sintientes”, puntualizó el comunicado divulgado por la entidad.