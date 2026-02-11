La historia de Largo, un perrito abandonado que lleva 9 años en un refugio esperando un hogar definitivo

Largo es un perro criollo de pelaje negro que fue rescatado cuando apenas era un cachorro y llevado al Refugio Soplo de Vida, en Buenos Aires, Argentina. Había sido abandonado, estaba delgado y completamente solo, según la organización.

En ese momento, quienes lo acogieron creyeron que su paso por el lugar sería temporal, pues su juventud, energía y carácter cariñoso parecían suficientes para que pronto encontrara una familia. Sin embargo, el tiempo pasó y esa oportunidad nunca llegó. Nueve años después, aún espera ser adoptado.

A través de sus redes sociales, donde se identifican como @soplodevida_, el refugio compartió su caso para promover la adopción y sensibilizar a la comunidad. Durante todo este tiempo, Largo ha visto cómo otros perros son elegidos y se marchan a un hogar, mientras él permanece sin ser notado.

“Y aunque el refugio esté lleno de amor, no es un hogar. No hay sillón, no hay cama tibia, no hay un ‘vení gordo, vamos a casa’. El solo espera”, se lee en una de las publicaciones hechas en Instagram por el refugio.

En algún momento, Largo tuvo la oportunidad de salir del refugio y vivir temporalmente con una familia de acogida. Durante esos meses conoció el cariño constante, la rutina de un hogar y la calma de tener un espacio propio.

Sin embargo, por motivos ajenos a él, tuvo que regresar al refugio. Para sus cuidadores, ese retorno fue uno de los episodios más dolorosos, pues significó verlo perder nuevamente la estabilidad que apenas comenzaba a disfrutar.

Actualmente, con 9 años, Largo es descrito como un perro “tranquilo, súper compañero, ideal como hijo único”. Desde la organización aseguran que brindan acompañamiento profesional en los procesos de adopción, incluso con el respaldo de un adiestrador, para facilitar su adaptación.

“Solo necesita una familia que lo elija para siempre. Nueve años es demasiado, ningún perro debería envejecer sin pertenecer”, dice una de las publicaciones hecha en la red social del refugio.