4 Patas

La historia de Largo, un perrito abandonado que lleva 9 años en un refugio esperando un hogar definitivo

Este perrito ha pasado su vida viendo cómo otros perros son adoptados y se van a casa, mientras él crecía y envejecía en el refugio: “Aprendió lo que es ser invisible”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 1:19 p. m.
Largo llegó al refugio cachorro y a sus 9 años nunca ha sido elegido
Largo llegó al refugio cachorro y a sus 9 años nunca ha sido elegido Foto: Instagram @soplodevida_

Largo es un perro criollo de pelaje negro que fue rescatado cuando apenas era un cachorro y llevado al Refugio Soplo de Vida, en Buenos Aires, Argentina. Había sido abandonado, estaba delgado y completamente solo, según la organización.

En ese momento, quienes lo acogieron creyeron que su paso por el lugar sería temporal, pues su juventud, energía y carácter cariñoso parecían suficientes para que pronto encontrara una familia. Sin embargo, el tiempo pasó y esa oportunidad nunca llegó. Nueve años después, aún espera ser adoptado.

A través de sus redes sociales, donde se identifican como @soplodevida_, el refugio compartió su caso para promover la adopción y sensibilizar a la comunidad. Durante todo este tiempo, Largo ha visto cómo otros perros son elegidos y se marchan a un hogar, mientras él permanece sin ser notado.

“Y aunque el refugio esté lleno de amor, no es un hogar. No hay sillón, no hay cama tibia, no hay un ‘vení gordo, vamos a casa’. El solo espera”, se lee en una de las publicaciones hechas en Instagram por el refugio.

Perros

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

4 Patas

Conmovedor video del rescate de una gata que había quedado atrapada en vivienda colapsada en Bogotá

4 Patas

“Les va a estresar y a frustrar muchísimo”: médico veterinario dice cuál es el juguete que debe evitar darle a un gato

4 Patas

De pesar ocho kilos a luchar por su vida: esta es la historia de un husky que se convirtió en un claro ejemplo de perseverancia

4 Patas

Guía veterinaria: cómo lograr que su gato y sus hijos convivan en armonía sin incidentes

4 Patas

10 razas de felinos que son consideradas las más raras del mundo y por qué

4 Patas

Gran donatón por los animales de Córdoba: Bogotá recolecta más de 13 toneladas de ayuda para animales afectados por lluvias

4 Patas

Indignante: perro corrió varios metros detrás de un carro luego de que fuera abandonado en una vía de Santander

Macroeconomía

Dueños de perros deberán tramitar documento clave en 2026: hay dura multa si no lo tiene

4 Patas

“¿Trato hecho?”: niño de tres años le explica a su perro por qué no debería escaparse; el video se hace viral

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

En algún momento, Largo tuvo la oportunidad de salir del refugio y vivir temporalmente con una familia de acogida. Durante esos meses conoció el cariño constante, la rutina de un hogar y la calma de tener un espacio propio.

Sin embargo, por motivos ajenos a él, tuvo que regresar al refugio. Para sus cuidadores, ese retorno fue uno de los episodios más dolorosos, pues significó verlo perder nuevamente la estabilidad que apenas comenzaba a disfrutar.

Actualmente, con 9 años, Largo es descrito como un perro “tranquilo, súper compañero, ideal como hijo único”. Desde la organización aseguran que brindan acompañamiento profesional en los procesos de adopción, incluso con el respaldo de un adiestrador, para facilitar su adaptación.

“Solo necesita una familia que lo elija para siempre. Nueve años es demasiado, ningún perro debería envejecer sin pertenecer”, dice una de las publicaciones hecha en la red social del refugio.

Más de 4 Patas

Largo llegó al refugio cachorro y a sus 9 años nunca ha sido elegido.

La historia de Largo, un perrito abandonado que lleva 9 años en un refugio esperando un hogar definitivo

La jornada de rescates dejó una historia de empatía en la capital cordobesa.

En plena tragedia en Montería, soldado del Ejército Nacional salvó a un cachorro y lo adoptó: “Se nos lanzó, nadó”

Así fue el rescate de Lucía, una gata de 10 años que quedó atrapada en el tercer piso.

Conmovedor video del rescate de una gata que había quedado atrapada en vivienda colapsada en Bogotá

La frustración en los felinos puede estar relacionada con ciertos tipos de juego.

“Les va a estresar y a frustrar muchísimo”: médico veterinario dice cuál es el juguete que debe evitar darle a un gato

Rescate de animales

De pesar ocho kilos a luchar por su vida: esta es la historia de un husky que se convirtió en un claro ejemplo de perseverancia

Convivencia entre gatos y niños

Guía veterinaria: cómo lograr que su gato y sus hijos convivan en armonía sin incidentes

Grupo de gatos

10 razas de felinos que son consideradas las más raras del mundo y por qué

Gran Donatón por los animales de Córdoba supera las metas de recolección

Gran donatón por los animales de Córdoba: Bogotá recolecta más de 13 toneladas de ayuda para animales afectados por lluvias

Usuarios destacaron la honestidad de los animales al mostrar sus emociones.

Perrito rescatado por una familia se vuelve viral en redes tras realizar este simple gesto

Este tipo de iniciativas promueven el bienestar animal y la adopción responsable.

Él es Pontificio, el tierno gato que se graduó con honores de una universidad y se robó el protagonismo

Noticias Destacadas