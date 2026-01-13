4 patas

La historia de Pitufino, el noble perrito que fue devuelto al refugio diez días después de su adopción

Lo devolvieron porque no aprendió a hacer sus necesidades.

Danna Valeria Figueroa Rueda

14 de enero de 2026, 2:02 a. m.
El abuelo del perro prometió volver, pero nunca lo hizo.

Pitufino, un cachorro mestizo tipo corgi de cinco meses, fue devuelto al refugio apenas diez días después de haber sido adoptado, informó la Fundación Adopta un Ángel Mascota.

Según una publicación de la organización, la persona que lo recibió decidió regresarlo porque el perro “no aprendió a hacer del baño en el tapete” y el olor le resultó “desagradable”. El animal volvió a la misma jaula oxidada de la que había salido, según la publicación de la fundación.

Perrito quedó atrapado en escaleras eléctricas en un centro comercial de Medellín

El lugar en el que se encuentra Pitufino precisó que él convive adecuadamente con otros perros, está vacunado y desparasitado, y por su tamaño (pequeño a mediano) sería apto para vivir en un departamento. No obstante, por edad y peso aún no cumple los requisitos para ser esterilizado.

El refugio señaló además que, antes de cada adopción, se advierte a las posibles familias sobre el proceso de adaptación y la paciencia necesaria para educar a un cachorro.

El caso fue remitido de manera inmediata al Escuadrón Anti Crueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). La entidad fue notificada para que realice las indagaciones que correspondan respecto a las causas y circunstancias de la devolución.

La propia fundación reconoció que sus filtros de adopción son rigurosos, pero señaló que no siempre es posible prever todas las circunstancias que se presentan una vez que el animal está en un hogar.

En su mensaje público, la organización manifestó su “lamentación” por lo ocurrido y reiteró la necesidad de evaluar con detenimiento la disposición y el tiempo que cada familia puede dedicar al proceso de adaptación de un cachorro.

Antecedentes del cachorro

Antes de llegar al refugio, Pitufino fue entregado por su abuelo humano, quien prometió cuidarlo y llevarle alimento; según la fundación, esa promesa nunca se cumplió.

El perro permaneció alrededor de tres meses en la instalación, esperando una familia. Tras esa espera fue adoptado, pero regresó diez días después.

La Fundación Adopta un Ángel Mascota informó que Pitufino se encuentra actualmente en un refugio que cerró operaciones. Según la organización, los perros que no son adoptados en este lugar podrían ser sacrificados.

Las claves para evitar que su perro o gato se altere con la pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Colombia

Respecto a una nueva adopción, la fundación indicó que Pitufino está disponible únicamente para personas que vivan en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Entre las condiciones especificadas se incluye que el perro debe vivir en interiores como parte de la familia, que sus cuidadores dispongan de tiempo para paseos, juegos y socialización, y que se eviten zonas con altos índices de maltrato y abandono.

