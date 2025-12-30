Las claves para evitar que su perro o gato se altere con la pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Colombia

El fin de año es una de las épocas de mayor celebración, en la que resuena más la música, así como la pirotecnia, algo común que, además de alegrar a muchas personas, suele convertirse en un enemigo para los animales domésticos, como perros y gatos.

Por qué los perros y los gatos se asustan con la pirotecnia

Especialistas han dado advertencias sobre los riesgos que causan el fuerte sonido emitido por la pirotecnia en estos animales, debido a su audición más desarrollada, en donde se incluye la salud física y emocional.

La audición más desarrollada de las mascotas hace que los ruidos de la pólvora se perciban como una amenaza. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Purina Institute, los animales tienen un “sentido del oído más agudo que los humanos, por lo que esos estruendos, crepitaciones y silbidos pueden parecer alarmantes”.

Las víctimas invisibles de la pólvora

Clave que dan los expertos para prevenir que las mascotas se alteren con la pirotecnia

Asimismo, Purina Institute ha explicado diferentes opciones para mantener a los perros y gatos seguros y tranquilos durante estos momentos de pirotecnia, entre las cuales se encuentran:

Mantener la calma, pues estar tranquilo ayuda a la mascota a entender que este sonido, a pesar de percibirlo como fuerte, no representa un riesgo.

Es normal, sobre todo en los perros, que durante estos momentos estén afuera del hogar; sin embargo, Purina Institute recomienda tener a la mascota dentro de la vivienda, teniendo en cuenta que la noche es el momento más propenso para la pirotecnia. De esta manera, estará en un lugar seguro.

“Si tu perro está adiestrado para usar la jaula, ponla a su disposición, ya que es probable que la perciba como un espacio seguro. Cubre las jaulas de alambre con una manta para ayudar a amortiguar el sonido y deja la puerta abierta para que tu perro no se sienta atrapado. Si tu perro no se siente cómodo en una jaula, intenta crear un lugar seguro en otro lugar”, recomienda Purina Institute.

La música a mayor volumen puede ayudar a reducir la percepción del ruido de la pirotecnia en las mascotas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener música a un volumen alto es una opción recomendada por expertos para distraer a la mascota, pues, aunque pueda percibir el sonido de la pirotecnia, la música puede ayudar a diluir la sensación.

Asimismo, en caso de haber seguido estos pasos y no haber obtenido un resultado adecuado, la entidad recomienda:

“Tu veterinario puede recomendar un suplemento que ayude a tener un comportamiento tranquilo, como un probiótico que contenga la cepa patentada Bifidobacterium longum NCC3001 (BL999), alfa-casozepina (derivada de la leche) o L-teanina (del té)”.