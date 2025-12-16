“La pirotecnia activa un miedo intenso que provoca taquicardia y desorientación”: alertan por riesgos en mascotas durante diciembre

La llegada de las celebraciones de fin de año vuelve a poner en alerta a autoridades y familias por los efectos de la pirotecnia en perros y gatos. Aunque cada diciembre se refuerzan los llamados al uso responsable de la pólvora, este periodo continúa siendo uno de los de mayor riesgo para los animales de compañía, debido a la intensidad y frecuencia de los ruidos generados por petardos y fuegos artificiales.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en Bogotá se registraron más de 2.000 animales afectados por la pólvora entre 2022 y 2024. La exposición a estos estímulos puede provocar estrés y ansiedad extrema, desorientación y episodios de huida, lo que incrementa los reportes de accidentes, atropellos y pérdidas de mascotas.

Especialistas señalan que la combinación de detonaciones súbitas e intermitentes con el aumento de personas en la calle, música a alto volumen y mayor movimiento activa el sistema nervioso simpático de los animales. Esto puede generar taquicardia, temblores, jadeo, vómitos, diarrea y un aumento del cortisol, con riesgos mayores en mascotas con antecedentes cardíacos.

En este contexto, algunas familias buscan alternativas para ayudar a reducir el impacto del miedo. Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, explica que el cannabidiol actúa sobre el sistema endocannabinoide de los animales.

“El CBD permite una disminución de la hiperactividad del eje del estrés, ayudando a que el animal tolere mejor los ruidos fuertes sin caer en una sedación profunda, mejorando su capacidad de adaptación y reduciendo la respuesta exagerada del cuerpo al pánico generado por los picos de pirotecnia de la temporada decembrina”, afirma.

El CBD permite una disminución de la hiperactividad del eje del estrés | Foto: Suministrada / API

No obstante, Romero subraya la importancia del control profesional. “Siempre se recomienda empezar con cantidades muy pequeñas e ir ajustándolas poco a poco, viendo cómo responde el animal”, señala.

Según la normativa colombiana y las autorizaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), únicamente están permitidos productos orales de cannabis medicinal en animales, cuya dosificación depende del peso y condición de cada mascota.