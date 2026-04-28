La verdad sobre el duelo en perros y gatos: así es como enfrentan la pérdida de un ser querido

Aunque el duelo en perros y gatos no implica una comprensión racional de la muerte, como sí sucede en los humanos, esto no significa que no les duela ni noten su ausencia en las rutinas cotidianas y, por ende, que enfrenten ese proceso de pérdida de un ser querido.

Al igual que las personas, las mascotas pueden experimentar una profunda tristeza ante el vacío que deja alguien cercano tras su fallecimiento, según explican diversas fuentes especializadas, como Experto Animal, Clínica Veterinaria El Paseo y el portal español de servicios funerarios para animales Cresma.

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Sobre la manera en la que los afecta, se destacan síntomas como estrés, apatía y cambios de conducta; es decir, en el caso de los perros, puede presentarse pérdida de apetito, menos ganas de jugar, más tiempo durmiendo, búsqueda constante del ausente, miedo y ansiedad.

Por su parte, los gatos pueden aislarse, mostrarse irritables, maullar al vacío, cambiar sus rutinas, dejar de usar sus lugares habituales, reducir el aseo o refugiarse en objetos de la persona u otro animal fallecido.

Estos comportamientos, aunque suelen interpretarse como simples alteraciones pasajeras, requieren una atención especial para que el bienestar del animal no se vea afectado a largo plazo, ya que el sedentarismo y deterioro de la salud física son esas consecuencias ocultas del duelo en perros y gatos.

Perro pastor y gato atigrado de pelo largo sobre la alfombra Foto: Getty Images

Según la American Veterinary Medical Association, muchos animales domésticos presentan cambios en su comportamiento tras la pérdida de un compañero, especialmente cuando existía una convivencia estrecha. En este caso, si se trata de otro animal, no resulta muy conveniente la llegada de una nueva mascota al hogar.

“No se puede sustituir a alguien que ya no va a estar en nuestra vida. Lo aconsejable es dejar pasar un tiempo y considerar que las protectoras tienen la opción de tener un animal en acogida temporal, para comprobar que la convivencia es satisfactoria antes de adoptarlo”, aconseja la veterinaria Sandrá Borrás en declaraciones citadas por el diario El País.

¿Cuánto dura el duelo en perros y gatos y cómo ayudarlos en el proceso?

El tiempo de duelo no es específico, pues mientras algunos animales se recuperan en pocas semanas, otros pueden tardar meses en volver a su comportamiento habitual. Esto depende de varios factores como la edad, el vínculo con el individuo fallecido y la estabilidad del entorno.

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Sin embargo, sí existen prácticas claves que podrían ayudar a una mascota a enfrentar ese proceso de duelo, como mantener las rutinas de alimentación y paseo; ofrecer más atención y contacto, sin invadir su espacio; estimular el juego de forma progresiva; y evitar cambios importantes en el entorno durante el duelo.

Adicionalmente, el estado emocional de la persona que está a su lado también es fundamental, ya que los animales domésticos son extremadamente sensibles a las emociones humanas, detalla el sitio Experto Animal.