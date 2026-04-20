Conmovedora escena de perros esperando a su dueño a las afueras de un hospital en Pereira se viralizó y tuvo un giro inesperado

A través de sus redes sociales, el creador de contenido y animalista identificado en Facebook como ‘El man de los perros’, relató que el pasado 13 de abril recibió el reporte de varios caninos que llamaron la atención de ciudadanos al permanecer a las afueras de un centro médico en Pereira.

La escena fue registrada en video y difundida en plataformas digitales, donde rápidamente se hizo viral. Frente a la situación, el defensor de los animales explicó que los perros aguardaban en la entrada del hospital porque su dueño, Omar, habitante de calle, había sido ingresado y permanecía bajo atención médica.

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Asimismo, indicó que tras conocer la noticia, él mismo se dirigió al sitio y confirmó la escena que conmovió a la comunidad: la lealtad de estos caninos esperando frente al hospital.

Por otro lado, confirmó que Omar ya había sido dado de alta; sin embargo, los animales necesitan atención, ya que uno de ellos presenta problemas de piel y los demás se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“Queríamos darles el parte de tranquilidad que ya salió (el dueño) y vamos a activar todas las rutas para poder ir a verificar el estado de los animales y tener como un plan en caso de que él deba ingresar a la clínica”, explicó.

@elmandelosperros_ El caso de Don Omar es muy complejo, es una persona adulta que vive en un cambuche con sus perros, que en su gran mayoria fueron abandonados por personas muy irresponsables. Hay vecinos que están pendientes con ayudas para el y los perros. El no acepta ayuda de la administración municipal y esto debe ser voluntario. Ya estamos activando la ruta 🙏🐾 #pereira #elmandelosperros #empatiaanimal ♬ sonido original - Hector Hernandez

El resultado positivo del video viral

Más allá de conmover a varios usuarios en redes sociales, la escena de estos perros esperando a su dueño tuvo un giro inesperado, ya que su lealtad ha sido recompensada con atención veterinaria.

Según informó el medio local Pereira en Vivo, en una publicación que fue replicada por ‘El man de los perros’, el alcalde Mauricio Salazar, a través del Hospital Público Veterinario, llegó a la casa de don Omar con ayuda para sus 12 peluditos.

Los caninos recibieron desparasitación interna y externa, tratamientos y esterilizaciones. Sin embargo, se mantiene el llamado a la comunidad para reunir apoyos adicionales que beneficien tanto a los animales como a don Omar, con el objetivo de ofrecerles un entorno más seguro.

Entre las ayudas que se buscan recolectar se encuentran elementos de aseo personal, ropa, una cama con colchón, alimentos no perecederos para don Omar y un espacio adecuado para su traslado junto a los 12 perros.

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Quienes deseen aportar pueden acercarse al Hospital Público Veterinario, sede Maraya (carrera 10 #42-95), ingresando por la calle de la Contraloría, y entregar las donaciones a nombre de don Omar.