¿No necesitan tanto cuidado? Experta en mascotas habla de mitos y realidades de tener un gato en casa

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un 40,2 % de los hogares en Bogotá mencionan tener mascota, el 65,8 % de ellos tienen perro y el 43,7 %, gato. Se estima que 2.7 millones de hogares en todo el país tengan un felino en casa.

Este es el país donde los gatos estampan su huella para confirmar su unión con familias

En este sentido, y en el marco del Día Internacional del Gato, que se celebra el mes de agosto, específicamente el día 8, es importante recordar que los gatos han dejado de ser considerados animales independientes que requieren pocos cuidados.

Para Marilym Mosquera Garzón, médica veterinaria y docente del Programa de Medicina Veterinaria de UNIAGRARIA, “los gatos son hoy uno de los animales de compañía con mayor crecimiento en los hogares, gracias a los avances en medicina felina, al mayor conocimiento sobre su comportamiento y a los cambios en el estilo de vida de las personas”.

Tenencia responsable de gatos. Foto: Getty Images

Cada día las personas eligen tener como mascota un gato.

El crecimiento de la población felina responde a múltiples factores sociales. Los gatos se adaptan con facilidad a viviendas urbanas y a hogares con espacios reducidos, una característica que resulta atractiva para muchas familias y personas que viven solas.

A esto se suma un mayor conocimiento sobre su comportamiento y los beneficios que la convivencia con animales de compañía puede aportar al bienestar emocional. Diversos estudios han demostrado que compartir la vida con un animal puede contribuir a disminuir la sensación de soledad, favorecer la interacción social y mejorar la calidad de vida.

En este sentido, Mosquera Garzón comentó que “el aumento de la medicina especializada en felinos y la educación sobre tenencia responsable también han fortalecido la confianza de las personas para incorporar un gato como miembro de la familia”.

Prográmese: Bogotá tendrá jornada de adopción de perros y gatos a inicios de agosto

Mitos y verdades sobre la convivencia con los gatos

Sin embargo, a pesar del avance de la ciencia, aún persisten mitos sobre los gatos que pueden afectar su bienestar:

• Mito: Los gatos no necesitan cuidados porque son muy independientes

• Realidad: Aunque son animales con una gran capacidad de adaptación, dependen completamente de sus cuidadores para recibir alimentación adecuada, atención veterinaria, vacunación, desparasitación y un ambiente que les permita expresar su comportamiento natural. Su bienestar requiere tanto cuidados físicos como emocionales.

Mitos y realidades de tener un gato como mascota Foto: Getty Images

• Mito: Los gatos siempre caen de pie y nunca se lastiman.

• Realidad: Los gatos poseen un reflejo que les permite girar su cuerpo durante una caída, pero esto no evita lesiones graves. Las caídas desde ventanas y balcones pueden ocasionar fracturas, traumatismos e incluso poner en riesgo su vida.

• Mito: Los gatos deben tomar leche.

• Realidad: La mayoría de los gatos adultos presentan intolerancia a la lactosa. El consumo de leche puede provocar diarrea y otros trastornos digestivos. Su mejor fuente de hidratación siempre será el agua.