Indignante: perro corre tras un carro para no quedarse solo

Una controversia se desató en redes sociales por un video que se hizo viral, en el que se observa a un perro corriendo detrás de un vehículo en las calles de Quito, Ecuador.

En el clip, la persona que graba asegura que el animal fue abandonado por la conductora del carro, a quien cuestiona con dureza.

“Está botándolo al animal. El perro los está siguiendo desde abajo; ¿por qué no lo pone en adopción? El perro la está siguiendo. Señora, la voy a denunciar, cómo va a botar al pobre animal así, mire cómo la está siguiendo”, dice el hombre.

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“¿En dónde vive usted, señora, en dónde vive usted? Entonces, ¿por qué no lo deja guardado? ¿En qué parte vive usted, señora? ¿Cómo va a botar al animal? No sea ignorante, señora, el perro desde abajo la viene siguiendo. Imagínese, son seis cuadras que corre el animal, no sea ignorante”, agrega en la grabación.

Luego de que otras personas aparecen en la escena, la mujer afirma que no está abandonando al perro, aunque no entrega más explicaciones. “Yo no lo estoy botando, entiendan”, expresó.

El hecho generó múltiples comentarios en redes sociales: “Ignorante, poca cosa deberían hacerle lo mismo. Por eso amo a los perros y aborrezco esos animales que hablan”, “Deberían meter a la cárcel a esta clase de personas”.

Bogotá se acerca a 350.000 animales abandonados sin acciones efectivas, denuncia concejal

Recientemente, el concejal Julián Sastoque encendió las alarmas sobre la creciente problemática de animales en condición de calle en Bogotá, tras revelar detalles de una licitación pública por más de 3.800 millones de pesos abierta por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

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El proceso busca garantizar la esterilización de perros y gatos, pero, según el cabildante, resulta insuficiente frente a la magnitud del fenómeno.

De acuerdo con las proyecciones citadas por Sastoque, para 2026 la ciudad podría alcanzar cerca de 350.000 animales deambulantes, una cifra que calificó como “absolutamente aterradora” y que, advirtió, debe ser atendida con la máxima seriedad por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y las alcaldías locales.

El concejal señaló que el incremento responde a factores como la tenencia irresponsable, el abandono y la reproducción no controlada, lo que configura un problema de salud pública en expansión.

El crecimiento ha sido acelerado. Mientras en 2022 se tenía registro de 66.447 perros, las cifras actuales muestran una tendencia creciente que, sin medidas contundentes, podría superar la capacidad institucional.

En este contexto, Sastoque lanzó críticas contra la gestión de las alcaldías locales. Según su investigación, nueve de las 20 localidades no reportaron una sola esterilización durante 2026, mientras que otras seis no alcanzan siquiera el 50 % de cumplimiento, lo que evidencia, según afirmó, una presunta falta de gestión administrativa.