En redes sociales se pudo apreciar otra historia que demuestra que lo que viven los animales rescatados sigue conquistando a millones de personas. En esta ocasión, un perrito se convirtió en protagonista de un emotivo video que rápidamente se ganó miles de corazones gracias a la alegría que mostró durante la celebración de su primer cumpleaños junto a la familia que le dio una segunda oportunidad.

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Aunque el momento ya era suficiente para llenar de ternura a las personas, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la historia detrás de la celebración.

De acuerdo con la publicación, el perrito había sido rescatado recientemente por sus actuales dueños, quienes decidieron organizarle una pequeña fiesta para celebrar una fecha que nunca antes había podido disfrutar.

“Me enamoré al ver cómo este perro, recién rescatado de la calle y celebrando su primer cumpleaños, miraba uno a uno a los miembros de la familia y les sonreía”, dice el post.

En el video, el perrito permanece atento mientras las personas reunidas le cantan las tradicionales mañanitas. Frente a él hay un pastel preparado especialmente para la ocasión, mientras mira a todos con una expresión que muchos interpretaron como una muestra de agradecimiento y felicidad.

Uno de los detalles que más enterneció a los internautas fue el constante movimiento de su cola. Mientras su nueva familia le cantaba el cumpleaños, el animal no dejó de moverla de un lado a otro, reflejando el entusiasmo que sentía al recibir cariño, atención y un momento pensado únicamente para él.

La publicación tuvo más de 500.000 visualizaciones y acumuló 60.000 likes, 5.000 repost y más de 200 respuestas. Varios de los internautas compartieron mensajes destacando la transformación del perro y la importancia de brindar una nueva oportunidad a los animales rescatados.

Entre los comentarios más populares aparecieron frases como que el perrito parecía estar sonriendo, mientras otros aseguraron que cuando los perros son amados, la sonrisa lo dice todo. También hubo quienes compararon el movimiento de su cola con un ventilador o incluso un helicóptero, asegurando que esa era la mejor forma de expresar su felicidad.

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“Los perros saben cuando son amados. Esa sonrisa lo dice todo. Esto es exactamente por lo que hacemos lo que hacemos”; “¡Esa sonrisa y es movimiento de la cola son el mejor regalo para nosotros también"; “Qué feliz se ve este perrito. Gracias por adoptarlo y darle una familia que lo quiere y respeta, le festeja su cumple”; “Lo que me encanta es que no mira el pollo ni la torta, mira a las personas. Está feliz”, fueron algunos de los comentarios en el post.