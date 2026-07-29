Prográmese: Bogotá tendrá jornada de adopción de perros y gatos a inicios de agosto

Con el propósito de transformar vidas y promover la tenencia responsable de animales de compañía, el Centro Comercial Portal de la 80 abre sus puertas para llevar a cabo una jornada gratuita de adopción de perros y gatos que buscan una segunda oportunidad y un hogar definitivo.

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La jornada, que brindará la oportunidad de transformar un hogar con la llegada de un perro o un gato, se llevará a cabo el próximo sábado, 01 de agosto, desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Además, la actividad será de participación libre y gratuita y tendrá lugar en el segundo piso del Centro Comercial Portal de la 80.

Esta causa, que llena el corazón de muchos, se hace en alianza con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA), entidad encargada de rescatar, rehabilitar y brindar apoyo físico, de comportamiento y emocional a las mascotas abandonadas y sin una familia estable para luego encontrarles un hogar responsable y amoroso por el resto de su vida.

Esto debe tener en cuenta para la próxima jornada de adopción en Bogotá Foto: Cortesía

¿Qué tener en cuenta para la jornada de adopción?

Si el deseo de las personas es darle una nueva oportunidad a un animal de compañía, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad (presentar documento de identidad original y fotocopia).

• Certificación de residencia: Presentar fotocopia de un recibo de servicio público reciente.

• Disponibilidad de tiempo para realizar la entrevista y asistir a la charla de adopción responsable.

Para adoptar a un animal hay que ser responsables. Foto: Getty Images

• Solvencia económica para garantizar la manutención, alimentación y atención médica del animal.

• Evidencia del hogar: Presentar un video del lugar donde habitará la mascota.

• Para adopción de perros: Llevar pechera o traílla (y bozal si se trata de un animal de raza de manejo especial).

• Para adopción de gatos: Contar con un guacal de transporte adecuado.

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“Adoptar es un acto de amor que cambia vidas, tanto la de la mascota como la tuya. Por eso, queremos invitar a todo el público de “Mi Casa” a vivir esta experiencia, donde podrán encontrar una mascota que llene de alegría a sus hogares. No dejes pasar la oportunidad de darle un hogar a un fiel amigo y recibir, a cambio, cariño incondicional, afirma, Melissa Corredor, Directora Comercial y de Mercadeo del Centro Comercial Portal de la 80.