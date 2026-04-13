La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) continúan el programa Adoptar es amar sin condiciones, iniciativa con la que se busca incentivar la adopción de animales de compañía.

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Para este abril, se han dispuesto cuatro jornadas presenciales en diferentes sectores de la ciudad, para que los habitantes de todos los estratos tengan la oportunidad de acoger a un integrante de cuatro patas en sus hogares.

El propósito de estas actividades es fomentar la adopción responsable y ofrecer una alternativa habitacional a los animales que han sido recuperados y rehabilitados por el IDPYBA en casos de maltrato o abandono.

Hay bastantes perros que buscan un hogar. Foto: CBA

Horarios y lugares para adoptar

La Unidad de Cuidado Animal (UCA) del IDPYBA ha definido una agenda que incluye centros comerciales y parques públicos para facilitar el acercamiento de los interesados. El cronograma establecido para el resto del mes es el siguiente:

11 de abril: Centro Comercial Gran Estación 2 (Avenida La Esmeralda No. 24-09), de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Centro Comercial Gran Estación 2 (Avenida La Esmeralda No. 24-09), de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 18 de abril: Festecho Animals en el Parque Vecinal Banderas (Calle 6a # 78A-90, Kennedy), de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Festecho Animals en el Parque Vecinal Banderas (Calle 6a # 78A-90, Kennedy), de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 25 y 26 de abril: Parque Mundo Aventura (Carrera 71D No. 1-14 Sur), de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Requisitos para la adopción

El instituto informó que cada uno de los perros y gatos presentes en estas jornadas cuenta con una revisión médica completa y se encuentra en condiciones óptimas para su integración a un entorno familiar.

La entidad recordó que el proceso de acogimiento debe realizarse de manera consciente, pues requiere de tiempo y disposición para el cuidado del animal durante toda su vida.

Asimismo, se enfatizó que la adopción es un acto de compromiso que busca disminuir los índices de abandono en la ciudad. Para garantizar la seguridad del proceso, el IDPYBA recordó que la gestión se realiza únicamente a través de sus canales oficiales para evitar intermediarios.

Estos canales incluyen la línea de WhatsApp 305 837 4465, la atención presencial en la sede de la Unidad de Cuidado Animal (UCA) de martes a domingo y el apartado de Adopciones en su sitio web institucional.

Los interesados deben presentarse con su documento de identidad y disponer del tiempo necesario para realizar la entrevista y el trámite de verificación estipulado por los funcionarios del Distrito.