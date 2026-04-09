Bogotá se une en una gran “Tapatón” para contribuir con el cuidado y bienestar de perros sin hogar

Cuando se trata de ayudar a animales sin hogar, cobra sentido el refrán “La unión hace la fuerza”, gracias a iniciativas como la gran Tapatón que se realizará el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 11:00 a. m., en el Centro Comercial Portal de la 80, en Bogotá.

Esta iniciativa busca cambiar la vida de muchos animales rescatados, demostrando que la colaboración, solidaridad y trabajo en equipo son claves para lograr un objetivo común que, en este caso, se enfoca en darle una nueva oportunidad de vida a esos animalitos que no tienen hogar.

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Durante la actividad, organizada en alianza con la Fundación Tapitas x Paticas, el objetivo central es recolectar la mayor cantidad posible de tapas plásticas, las cuales se destinan a apoyar a los perritos que han sido rescatados por la organización sin ánimo de lucro comprometida con el bienestar animal,

Por otro lado, además de recolectar tapas, también se recibirán donaciones de alimento para mascotas, así como otros elementos básicos para su bienestar, como camas, cobijas, ropa y juguetes.

Con cada uno de estos aportes o donaciones, el objetivo es contribuir en comunidad para mejorar la calidad de vida de perros rescatados. “Creemos que esta es una oportunidad perfecta para ayudar a quienes más lo necesitan y contribuir con una noble causa”, señaló Melissa Corredor, directora Comercial y de Mercadeo del centro comercial Portal de la 80.

En este contexto, se hace un llamado especial a toda la ciudadanía para que se anime a participar activamente en esta noble causa mediante la donación de tapas plásticas, reconociendo el importante impacto que tiene esta acción en los animales en situación de vulnerabilidad.

Además, al sumarse a esta iniciativa, cada persona no solo contribuye al cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje, sino que también brinda una oportunidad de mejora en la calidad de vida de numerosos animales que requieren atención, alimento y protección.

Jornadas de adopción en abril

Para quienes están pensando en adoptar un nuevo compañero peludo, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a cuatro jornadas de adopción que se desarrollarán durante el mes de abril a través de la campaña “Adoptar es Amar sin Condiciones” del IDPYBA.

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Al igual que la “Tapatón”, estas jornadas representan una oportunidad para transformar vidas y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Estos son los puntos de Bogotá donde se llevarán a cabo:

11 de abril

Centro Comercial Gran Estación 2

Dirección: Av. La Esmeralda No. 24-09

Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

18 de abril

Festecho Animals – Parque Vecinal Banderas

Dirección: Cl. 6a # 78A-90, Kennedy

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

25 y 26 de abril

Parque Mundo Aventura

Dirección: Carrera 71D No. 1-14 Sur

Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.