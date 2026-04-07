Un cachorro de raza labrador fue rescatado por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, Pensilvania, luego de ser dejado a su suerte en la zona de salidas. El incidente, ocurrido el pasado 20 de marzo de 2026, ha derivado en un proceso judicial contra su propietario, un hombre de 42 años identificado como Omar Pérez.

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Cerca de las 5:00 p. m., viajeros que transitaban por la terminal aérea alertaron a la seguridad sobre la presencia de un perro que deambulaba solo, mostrando signos de confusión. Efectivos del Departamento de Policía del Condado de Allegheny acudieron al lugar, donde aseguraron al ejemplar, un labrador de color chocolate que, según el reporte oficial, se encontraba en buen estado de salud y mostró un comportamiento sociable ante los agentes.

A través de la revisión de las cámaras de seguridad y labores de inteligencia en la terminal, la cuál moviliza a cerca de 10 millones de pasajeros anualmente, la policía logró vincular el abandono con Omar Pérez, residente de Texas. De acuerdo con las declaraciones oficiales publicadas en la cuenta de Facebook del departamento policial, el individuo se disponía a viajar ese mismo viernes, pero enfrentó dificultades con la documentación o permisos requeridos para que la mascota pudiera abordar la aeronave.

Según el reporte, Pérez inicialmente negó su vínculo con el animal, alegando que había visto a un conductor de transporte dejar al perro en el lugar. Sin embargo, tras ser confrontado con la evidencia fílmica, las autoridades determinaron que él era el propietario legítimo.

El Departamento de Policía del Condado de Allegheny confirmó que Pérez ha sido acusado formalmente de crueldad animal en segundo grado y abandono de un animal por parte de su dueño.

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Bajo la legislación vigente en el estado de Pensilvania, ser hallado culpable de un delito menor de segundo grado por crueldad animal puede acarrear una pena de hasta dos años de prisión y multas de hasta $5.000 dólares. Adicionalmente, el cargo por abandono contempla una sentencia de 90 días de cárcel y sanciones económicas complementarias. El acusado deberá comparecer ante los tribunales el próximo 27 de abril.

El caso ha generado una respuesta masiva en redes sociales. El Departamento de Policía informó que, tras la publicación de las imágenes del rescate, más de 4.000 personas han manifestado su interés formal en adoptar al labrador. No obstante, las autoridades han aclarado que el animal se encuentra actualmente en un hogar de acogida temporal y su situación de adoptabilidad está sujeta al avance del proceso legal contra su antiguo dueño.

Un portavoz policial subrayó la importancia de la responsabilidad ciudadana: “Recomendamos encarecidamente a quienes deseen viajar con mascotas que respeten a sus animales y sean responsables con la documentación”.