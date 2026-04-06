El creador de contenido colombiano Camilo Triana confirmó este domingo 5 de abril el fallecimiento de su perro Magnus, un pitbull que se hizo conocido en plataformas digitales por su proceso de salud, tras una segunda batalla contra el cáncer.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Triana compartió la noticia con un mensaje de despedida y un carrusel de fotografías que recorren los casi nueve años de compañía del canino. “Por siempre Magnus Antonio, te amo con mi vida entera. Gracias por devolverme las ganas de vivir (...) Espérame cruzando el arcoíris. Descansa en paz mi vida”, expresó el joven, quien suma millones de seguidores en sus redes sociales.

La pérdida de Magnus no solo afecta el entorno personal del creador, sino que impacta a una comunidad que Triana denominó como los “tíos virtuales” de la mascota. Desde el anuncio, las secciones de comentarios se han inundado de mensajes de condolencias, destacando el vínculo afectivo entre el joven y su animal de compañía.

La notoriedad de Magnus alcanzó su punto máximo en noviembre de 2025. En aquel entonces, el perro se convirtió en un símbolo de esperanza tras superar un diagnóstico inicial de cáncer agresivo. Camilo Triana organizó una caravana por las calles de Bogotá en un vehículo decorado con globos y carteles que rezaban: “Mi perro superó el cáncer”.

Sin embargo, la estabilidad de salud fue temporal. En marzo de 2026, el influenciador informó que la enfermedad había regresado. “Pensé que no regresaría o que lo haría mucho más adelante”, confesó Triana en sus historias de Instagram, evidenciando el impacto emocional que supuso el nuevo diagnóstico para su núcleo familiar.

Ante la reaparición de las células cancerígenas y considerando la edad de Magnus, la familia Triana tomó una decisión. De acuerdo con las declaraciones del creador de contenido, optaron por no someter al pitbull a nuevos procedimientos invasivos, tales como cirugías adicionales o ciclos de quimioterapia desgastantes.

“Ojalá el amor lo curara todo, ojalá los perritos fueran eternos. Todo es incierto”, publicó Triana días antes del deceso, reflejando una postura de aceptación ante la enfermedad terminal.

Según lo expuesto por el influenciador, el objetivo primordial en las últimas semanas fue brindarle a Magnus una etapa final tranquila.

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Para Camilo Triana, Magnus no era solo una figura recurrente en su contenido digital; era un pilar en su estabilidad emocional. En diversas ocasiones, el colombiano afirmó que su mascota fue el motor que lo ayudó a superar etapas personales complejas. “Magnus es todo para mí (...) es quien me dio las ganas de vivir, las ganas de quedarme”, llegó a publicar.

Con la partida de Magnus, se cierra un capítulo significativo en la vida de Triana, quien a lo largo de casi una década integró a su perro en su vida personal y su proyecto de redes sociales.