El angustiante operativo para rescatar a 80 gatos y perros hacinados en una vivienda en Barranquilla

En un operativo conjunto liderado por la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional, las autoridades intervinieron una vivienda ubicada en la calle 93 con carrera 46, en el norte de la ciudad, donde fueron hallados más de 80 animales en condiciones de hacinamiento extremo. La diligencia, motivada por reiteradas denuncias ciudadanas y incidentes de seguridad, permitió el traslado de los ejemplares a centros de atención veterinaria y la asistencia médica de dos adultas mayores que residían en el inmueble.

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De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Gobierno y la Gerencia de Ciudad, el panorama encontrado al interior de la residencia representaba un “alto riesgo epidemiológico”. Los funcionarios documentaron la presencia de más de tonelada y media de desechos sólidos, restos orgánicos en descomposición y una proliferación alarmante de roedores e insectos.

Ana María Aljure, gerente de Ciudad, confirmó la magnitud del operativo: “Hoy salvamos la vida de más de 80 perros y gatos. Encontramos una realidad que duele: animales en condiciones indignas y personas en un entorno no apto ni seguro”. Según la funcionaria, la intervención no solo respondió a un tema de bienestar animal, sino a un problema de salud pública que afectaba a todo el sector.

El operativo, liderado por la Secretaría de Gobierno reveló acumulación de desechos y presencia de plagas en la vivienda. Foto: x

La situación en la vivienda de las mujeres, era objeto de quejas por parte de los vecinos desde hacía años. Sin embargo, dos hechos recientes precipitaron la acción legal: la muerte de un perro tras ser atacado por una jauría proveniente de la casa y la agresión sufrida por una transeúnte, quien resultó con heridas por mordeduras en extremidades.

Durante el ingreso de las autoridades, se registraron momentos de tensión. Las residentes intentaron bloquear el acceso con ladrillos y maderas. Además, se reportó el hallazgo de numerosos carritos de supermercado presuntamente sustraídos de almacenes cercanos, un elemento que, según los especialistas presentes, refuerza la hipótesis de que las propietarias atraviesan un trastorno de acumulación compulsiva.

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Los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal (CBA) de Barranquilla, el cual ha suspendido temporalmente otros servicios para priorizar esta emergencia vital.

Las dos adultas mayores fueron trasladadas a centros asistenciales bajo el acompañamiento de la Secretaría de Salud y la Personería Distrital. El objetivo es brindarles atención psicosocial y médica, considerando el entorno de insalubridad en el que habitaban.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y operarios de limpieza pública continúan trabajando en la desinfección y remoción de escombros en la propiedad para mitigar la carga contaminante y los riesgos estructurales detectados. El caso ha sido tipificado preliminarmente por las autoridades como maltrato animal por negligencia, mientras avanzan los procesos administrativos y judiciales correspondientes.