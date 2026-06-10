Expertos responden con qué frecuencia debe ir una mascota al veterinario; la prevención es clave

Para muchos dueños, una mascota que come bien, juega y aparenta estar saludable no necesita visitas frecuentes al veterinario. Sin embargo, médicos veterinarios advierten que esta percepción puede ser engañosa.

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Algunas enfermedades se desarrollan de manera silenciosa y solo pueden detectarse a tiempo mediante controles periódicos realizados por profesionales.

La recomendación general es que los perros y gatos sanos asistan al menos una vez al año a una consulta veterinaria preventiva.

Durante estas revisiones, el médico evalúa el estado físico del animal, verifica su peso, revisa los dientes, la piel, los ojos y los oídos, además de comprobar que el esquema de vacunación y desparasitación se encuentre al día.

Visita al veterinario: ¿Cada cuanto se debe hacer? Foto: Getty Images

Iveth Higuera, jefe médico veterinario de Multipet Clínica Veterinaria, explica que estas visitas no solo sirven para atender enfermedades cuando aparecen, sino también para identificarlas antes de que generen complicaciones mayores.

En muchos casos, afecciones renales, cardíacas, metabólicas o dentales comienzan sin síntomas evidentes y pueden avanzar durante meses sin que los propietarios noten señales de alarma.

La frecuencia de las consultas también depende de la edad de la mascota. Los cachorros y los gatos pequeños requieren controles más constantes durante sus primeros meses de vida debido al seguimiento de vacunas, crecimiento y desarrollo.

En esta etapa, las visitas suelen programarse varias veces al año para garantizar que el animal se encuentre en condiciones óptimas.

Visita al médico veterinario Foto: x

Por otro lado, cuando los perros y gatos alcanzan edades avanzadas, los veterinarios recomiendan aumentar la frecuencia de los chequeos.

Las mascotas mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al envejecimiento, por lo que algunas revisiones pueden realizarse cada seis meses, según la evaluación médica y las características individuales de cada caso.

Otro aspecto importante es que los controles permiten orientar a los cuidadores sobre nutrición, actividad física, salud dental y prevención de parásitos.

Perro en revisión veterinaria Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos factores influyen directamente en la calidad de vida de los animales y pueden ayudar a prevenir problemas futuros que impliquen tratamientos más complejos o costosos.

Los especialistas también recuerdan que cambios aparentemente menores, como la pérdida de apetito, alteraciones en el comportamiento, aumento de la sed o disminución de la energía, justifican una consulta inmediata, sin esperar la revisión anual programada.

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La medicina veterinaria moderna apuesta cada vez más por la prevención. Detectar una enfermedad en sus primeras etapas suele aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso y mejorar el pronóstico del paciente.

Por eso, aunque una mascota parezca completamente sana, las visitas regulares al veterinario siguen siendo una de las herramientas más importantes para proteger su bienestar y contribuir a una vida más larga y saludable junto a su familia.