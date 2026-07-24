El comportamiento silencioso de los gatos que muchos ignoran y que puede indicar estrés o enfermedad

Los gatos suelen ser expertos en ocultar el estrés y el malestar, por lo que identificar sus cambios de comportamiento puede ser clave para proteger su salud. Aunque muchas personas esperan señales evidentes como la pérdida de apetito o la agresividad, especialistas advierten que los primeros indicios aparecen mucho antes y suelen pasar desapercibidos.

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Uno de esos comportamientos tiene que ver con cuando demuestran su marcaje o territorio. Cuando un gato se siente seguro y relajado en su hogar, acostumbra a frotar su cara y su cuerpo contra muebles, esquinas y otros objetos.

Cuando hace esto, el animal libera feromonas que le permiten identificar el espacio como propio y reforzar su sensación de tranquilidad.

Si esa conducta disminuye o desaparece por completo, podría ser una señal de que el animal está experimentando estrés, ansiedad o incluso algún problema de salud. Los expertos explican que también existen otros factores, como la castración, que pueden modificar algunas formas de marcaje, especialmente el realizado con orina en los machos, por lo que siempre es importante analizar el contexto.

Otra señal temprana aparece cuando el felino deja de acicalarse con frecuencia. Los gatos dedican buena parte del día a limpiar su pelaje, por lo que reducir o abandonar esta rutina puede indicar que algo no está bien.

En algunos casos el motivo es emocional, mientras que en otros puede tratarse de una enfermedad que requiere atención veterinaria.

Otra señal temprana aparece cuando el felino deja de acicalarse con frecuencia.

El estrés también puede reflejarse en otros cambios, como pasar demasiado tiempo escondido, jugar menos, dejar de comer o beber agua, hacer sus necesidades fuera del arenero o mantenerse en un estado constante de alerta. Notar a tiempo estos comportamientos permite actuar antes de que la situación empeore.

Especialistas en comportamiento felino recomiendan revisar las condiciones del hogar cuando aparecen estas señales. Un ambiente enriquecido, con rascadores, escondites, espacios elevados, zonas tranquilas para descansar y acceso permanente a comida, agua y arena, ayuda a reducir la ansiedad y mejora el bienestar del animal.

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Además, mantener rutinas estables y evitar cambios bruscos favorece que el gato se sienta seguro. En algunos casos también pueden utilizarse feromonas sintéticas para crear un ambiente más relajante.

Si las conductas persisten o aparecen síntomas más preocupantes, la recomendación es acudir al veterinario o a un especialista en comportamiento felino para identificar la causa y ofrecer el tratamiento que sea más adecuado.