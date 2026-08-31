Su mascota podría estar en riesgo durante una emergencia: tres medidas que debe preparar desde ya

Ante un sismo, una inundación, un deslizamiento u otra emergencia, tener claro que hacer puede hacer la diferencia entre actuar con calma o enfrentar una situación todavía más compleja. Y eso también aplica para perros y gatos, que no deberían quedar por fuera del plan familiar de evacuación y protección.

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Esta recomendación se vuelve importante en momentos en que las autoridades emiten alertas preventivas en distintas zonas del país. Royal Canin recordó que las mascotas son parte de la familia y que preparar con anticipación algunos elementos básicos puede evitar decisiones improvisadas cuando cada minuto cuenta, y además permite reducir el estrés.

Una de las medidas más útiles es preparar un kit de emergencia exclusivo para la mascota y dejarlo en un sitio donde se pueda recoger fácil. Debe incluir alimento para varios días, agua potable, recipientes, medicamentos que usen frecuentemente, copia de vacunación, documentos veterinarios, Correa, arnés, guacal, bolsas y elementos varios.

Mascotas como los perros pueden terminar muy afectados cuando se presentan sismo o terremotos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro punto importante es comprobar que el animal pueda ser identificado si se pierde durante la evacuación. Una placa visible, con nombre y datos de contacto actualizados, puede facilitar el reencuentro con su familia.

Si tiene microchip, la información asociada también debe estar vigente y revisarse periódicamente para evitar problemas.

El tercer punto es incluir a la mascota dentro del plan de evacuación familiar. No basta contener un bolso preparado: también se debe definir quién será responsable de trasladar al animal y qué elemento utilizará, ya sea correa, arnés o Guacal. Y así se evitan dudas cuando llega el momento de emergencia.

También resulta bastante útil decidir con anticipación hacia donde se dirigirá la familia y confirmar que ese lugar permite el ingreso de animales.

¿Cómo evacuar con mascotas durante un incendio? Foto: Getty Images

Durante una emergencia, sea sismo, incendio o cualquier otra, las mascotas no deberían quedarse atrás ni se evacuadas a última hora. Sacarlas junto con sus dueños ayuda a mantener el grupo unido y seguro.

Las necesidades de cada animal también deben tenerse en cuenta. Un perro o gato que recibe medicamentos, sigue una dieta particular o requiere cuidados especiales puede necesitar atención adicional durante una evacuación.

Por eso, el kit debe ajustarse a su realidad y no quedarse en una lista genérica de objetos. Además, también es conveniente revisar de forma frecuente que el alimento no esté vencido y que los medicamentos sigan disponibles, especialmente si son indispensables para su bienestar.

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Esa revisión puede evitar sorpresas en el peor momento y facilitar una respuesta más ordenada cuando la situación lo exija, bajo presión y con poco tiempo disponible.

Es importante saber que la preparación no elimina los riesgos de una emergencia, pero si puede reducir el caos y permitir que la familia actúe con mayor rapidez.