Alertan ante emergencias y evacuaciones con animales en el marco del simulacro 2026

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), hizo un llamado a las familias para permanecer alerta y preparadas ante posibles emergencias que impliquen evacuaciones repentinas del hogar, especialmente en el caso de tener uno o varios animales de compañía.

Antonio Hernández, director del IDPYBA, señaló que envió un oficio a todas las juntas de acción comunal de la ciudad, a los consejos locales de propiedad horizontal, a clínicas veterinarias, peluquerías y guarderías caninas, con el fin de que mantengan medidas de prevención como preparación de rutas de evacuación, además de kits de emergencia.

“En estos eventos inesperados como temblores, inundaciones e incendios, entre otros, es necesario contar con planes de emergencia que incluyan el paso a paso de una evacuación con animales”, señaló la entidad.

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“Se debe contar con kits de emergencias que incluyan alimentos, agua, guacales para el transporte de felinos, arnés o correa, juguetes, golosinas, identificación y documento de cada animal, elementos de higiene, mantas y botiquín de primeros auxilios”, agregó.

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“En articulación con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático estamos avanzando en las estrategias para la atención de animales de compañía, de granja y no convencionales, mediante equipos especializados, transporte, atención veterinaria, alimentación y alojamiento temporal con protocolos de bioseguridad respectivos”, explicó Hernández.

La estrategia con la que se busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el IDPYBA lanzó la estrategia “Vecino buena pata”, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.