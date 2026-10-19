Este curioso animal silvestre es uno de los más afectados por el tráfico de fauna en Antioquia

El tráfico ilegal de fauna silvestre continúa generando graves impactos en la biodiversidad del departamento de Antioquia. De acuerdo con balances del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, desde el año 2024 más de 20 martejas han ingresado al Centro de Atención,

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Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) mediante entregas voluntarias e incautaciones policiales. Desde 2024, más de 20 martejas han ingresado al Centro de Atención de Fauna Silvestre del Área Metropolitana por tráfico ilegal.

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La valoración clínica de los animales rescatados evidencia las secuelas destructivas que produce el cautiverio en esta especie. Un primer ejemplar ingresó en estado crítico con deterioro en su pelaje, pupilas dilatadas y descoordinación motora, requiriendo pruebas de consumo especializadas ante la sospecha de daños neurológicos y el rechazo al alimento.

Un segundo caso involucra a una marteja juvenil incautada en Medellín por la Policía Ambiental, la cual presentó cuadros de temor extremo e inflamación abdominal derivados de una dieta inadecuada. Dos casos recientes exponen la gravedad de las afectaciones físicas, neurológicas y comportamentales que sufren las martejas al ser extraídas de su entorno natural.

Importancia ecológica de la especie y canales de denuncia

La marteja es un mamífero arborícola de hábitos nocturnos que habita los bosques tropicales de Centroamérica y Suramérica, desempeñando un papel clave en el equilibrio ambiental.

Más de 20 martejas han sido rescatadas por tráfico ilegal en el Valle de Aburrá desde 2024. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Su alimentación basada en frutos la convierte en una dispersora indispensable de semillas para la regeneración boscosa. Mantenerla en calidad de mascota restringe severamente sus patrones de conducta e imposibilita su supervivencia en libertad, comprometiendo el desarrollo natural de los ecosistemas donde habita.

Ante este panorama, la autoridad ambiental hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la compra, venta o tenencia ilegal de fauna silvestre. El Área Metropolitana habilitó la línea 304 630 0090 para el rescate de fauna silvestre y el correo atencionausuario@metropol.gov.co para denunciar el tráfico ilegal.

Asimismo, la comunidad puede reportar la tenencia irregular de estas especies ante la Policía Nacional marcando a la línea 123, contribuyendo a frenar la extracción de especies de las reservas naturales del país.