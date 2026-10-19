Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: partidos y canal de TV para ver en vivo la vuelta

Todo listo para la definición de las semifinales en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los torneos insignia de la Conmebol a nivel de clubes. Semana determinante que impulsará la clasificación de unos y la eliminación de otros a puertas de las finales de ambas competencias. Esta instancia reúne a los cuatro mejores de cada torneo y los ganadores de cada llave serán finalistas.

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Durante la semana se jugarán los partidos de vuelta de las semifinales. Un club uruguayo, más dos argentinos y cinco brasileños siguen en competencia y buscan la gloria. Vasco Da Gama, Boca Juniors, Atlético Mineiro y City Torque están en la Copa Sudamericana, mientras que Fluminense, Palmeiras, Flamengo y Estudiantes de La Plata en la Libertadores.

Flamengo consiguió el último boleto a las semifinales tras superar su serie ante Independiente del Valle, confirmando su presencia en una instancia que ya se ha convertido en habitual para uno de los clubes más importantes de Sudamérica. ‘Mengao’ es gran candidato al título en la Copa Libertadores y empata 0-0 la serie con Estudiantes de La Plata, que se definirá en Río de Janeiro.

Por su parte, Palmeiras tomó gran ventaja en la llave ante Fluminense, pues le ganó de visitante 1-2 en el Maracaná y ahora ‘Flu’ tiene toda la presión, pues deberá remontar en Sao Paulo si quiere ser finalista en la Libertadores.

Partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense

Estadio: Nubank Parque, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo Fecha: Miércoles, 21 de octubre

Miércoles, 21 de octubre Horario: 07:30 p.m., de Colombia

07:30 p.m., de Colombia Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Esteban Ostojich (URU) VAR: Andrés Cunha (URU)

Andrés Cunha (URU) Canal de TV: ESPN, Disney+

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

Maracaná, Río de Janeiro Fecha: Jueves, 22 de octubre

Jueves, 22 de octubre Horario: 07:30 p.m., de Colombia

07:30 p.m., de Colombia Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gustavo Tejera (URU) VAR: Antonio García (URU)

Antonio García (URU) Canal de TV: ESPN, Disney+

Partidos de la Copa Sudamericana

En lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, Boca Juniors se dejó sorprender en La Bombonera y perdió 1-0 ante un complicado Vasco Da Gama, recordado por dejar en el camino a Santa Fe en los cuartos de final. El club carioca traslada su localía al imponente Maracaná, donde espera defender la ventaja y meterse en la final.

Por su parte, Atlético Mineiro no tuvo problemas en la ida con el City Torque de Uruguay y lo goleó 3-0 en la Arena MRV de Belo Horizonte y ahora podrá ir a Montevideo con más tranquilidad para definir su pase a la final.

Vasco Da Gama vs. Boca Juniors

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

Maracaná, Río de Janeiro Fecha: Martes, 20 de octubre

Martes, 20 de octubre Horario: 07:30 p.m., de Colombia

07:30 p.m., de Colombia Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)

Juan Soto (VEN) Canal de TV: DSports / DGO

City Torque vs. Atlético Mineiro