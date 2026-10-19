Tesla prepara una pista “más loca” que Hot Wheels para el Roadster: Anuncio de Elon Musk

Tesla y su creador, Elon Musk, siguen dando de qué hablar en el mundo tras su más reciente lanzamiento: el Tesla Roadster. Ahora el multimillonario anunció la creación de una pista de curvas salvajes que sería “aún más loca que Hot Wheels”.

Este vehículo es único en la historia de la humanidad y los amantes del futurismo lo describen como “el inicio del futuro”, ya que es el primer auto que sale a la luz que puede sostenerse algunos segundos en el aire gracias a sus propulsores.

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Aunque pareciera que todo está dicho sobre este exótico automóvil, el magnate Elon Musk —reconocido por Forbes como el hombre más rico del mundo— volvió a captar la atención del mundo al ratificar en la red social X una serie de especificaciones técnicas del Tesla Roadster destacadas previamente por un usuario.

Las características poco mencionadas, pero ratificadas por Musk, son:

El vehículo es conducido autónomamente por una computadora que le está diciendo a otra cómo conducir el auto. El humano no tiene el control del volante.

Se maneja por cable. Frena por cable. Acelera por cable.

Al respecto, el multimillonario reaccionó diciendo: “Podrás pedirle al Roadster que realice cualquiera de los trucos mostrados de manera autónoma, ya que será consciente”.

El Tesla Roadster elevado en el aire, suspendido por propulsores sobre un escenario iluminado por luces de neón y reflectores durante su presentación en vivo. Foto: X: @Tesla

Elon Musk anuncia una pista para el Roadster

Como si no fuera suficiente, en la publicación de Elon Musk en su cuenta de X, él mismo reveló la creación de una nueva pista con curvas salvajes. Para que los internautas se pudieran hacer una idea de lo que será esta obra, citó uno de los juegos infantiles más clásicos del mundo: las pitas Hot Wheels.

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“Además, tendremos una pista de curvas salvajes (aún más loca que Hot Wheels) en nuestra sede de Texas donde podrás probar tu Roadster”, dijo Musk en el último párrafo de su publicación.

Esta nueva pista no tiene precedentes en el mundo. Musk se ha caracterizado por ser uno de los revolucionadores del mundo y todo lo que está sucediendo con el Roadster es una muestra de lo inédito que promete ser para el mundo.

Por el momento, no hay fecha de la inauguración de esta nueva pista y no hay muchos detalles de la obra; sin embargo, el anuncio de Musk ya ilusiona al mundo.