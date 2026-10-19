¿Regresaron?: Karol G y Feid vuelven a encender las redes con supuestas pistas de un reencuentro

Las redes sociales han vuelto a convertirse en el escenario de múltiples especulaciones en torno a Karol G y Feid, una de las parejas más mediáticas y seguidas de la música urbana en Colombia.

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Tras haber finalizado una relación sentimental que se extendió por cerca de tres años, las interacciones, coincidencias de vestuario y mensajes indirectos en redes han reavivado entre sus seguidores la pregunta de si los artistas estarían dándose una nueva oportunidad.

Sin embargo, hasta la fecha, no existe confirmación pública ni oficial de que los cantantes hayan reanudado su vínculo amoroso.

La atención del público se intensificó recientemente tras la viralización de varios fragmentos de presentaciones en vivo de la artista paisa, en los que interpreta con especial emotividad temas como Si antes te hubiera conocido.

De forma paralela, publicaciones del cantante antioqueño en sus historias de red social fueron interpretadas por sectores de su comunidad de seguidores como posibles indirectas hacia Carolina Giraldo, nombre de bienvenida de la artista.

Pese al entusiasmo de los usuarios en internet, estas lecturas corresponden a interpretaciones del público y no a hechos verificados o confirmados por los artistas.

La historia entre ambos intérpretes estuvo marcada desde sus inicios por la discreción.

A comienzos de 2026, reportes de medios internacionales de entretenimiento como TMZ señalaron que la pareja había puesto fin a su noviazgo de manera cordial y en términos amistosos.

Meses más tarde, fue la propia Karol G quien abordó el tema de manera pública, confirmando su estado de soltería y profundizando en el proceso personal que atravesó tras la ruptura.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por la cantante, el distanciamiento no obedeció a infidelidades ni a conflictos públicos, sino a una evolución personal y profesional de ambos.

Por su parte, Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, ha mantenido una postura reservada respecto a su vida privada.

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Durante la entrega de los Premios Nuestra Tierra en mayo, al recibir el galardón por el tema Verano Rosa, el artista dedicó unas palabras de agradecimiento a “Caro”, gesto que fue valorado por la opinión pública como una muestra de madurez tras el término de la relación.

En conclusión, aunque las coincidencias en redes sociales y las lecturas de los seguidores mantengan abierta la conversación, los hechos comprobados indican que tanto Karol G como Feid continúan enfocados en sus carreras independientes.