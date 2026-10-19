Guía paso a paso de cómo cambiar el líquido refrigerante de su carro en casa sin dañar el motor

El líquido refrigerante es uno de los elementos clave que debe tener todo vehículo al día, ya que este permite el correcto funcionamiento del motor, pero con el tiempo y los kilómetros recorridos, pierde sus propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
Por esta razón, los expertos recomiendan realizar su sustitución periódica cada 40.000 kilómetros o dos años. Esto evita el sobrecalentamiento, la cavitación en la bomba de agua y la deformación de la empaquetadura de la culata.
Es clave que en el espacio del líquido refrigerante se le aplique el aditivo especializado y no agua, ya que esta mala práctica es muy criticada por los expertos.
“El error más común de los conductores es aplicar agua de grifo al radiador o al depósito de expansión. El agua común contiene minerales como calcio y magnesio que se petrifican a altas temperaturas, obstruyendo las diminutas galerías del radiador”, dijo Ricardo Morales, especialista en peritaje automotriz y diagnóstico de averías.
Aunque muchos van al taller para que los mecánicos hagan el cambio de este producto, los manuales de taller oficiales de los fabricantes (OEM) especifican el paso a paso para que cualquier persona pueda hacerlo en el garaje de su casa.
Las herramientas que debe tener a la mano son:
- Líquido refrigerante homologado
- Agua desmineralizada o desionizada: Para el lavado previo del circuito.
- Recipiente o bandeja de drenaje: Entre 6 y 8 litros de capacidad.
- Embudo de purga alto / embudo antiderrames: Para crear presión estática al rellenar.
- Guantes de nitrilo y gafas de seguridad: El etilenglicol es tóxico y corrosivo.
- Alicate de presión o llave de expansión: Para aflojar abrazaderas o el tapón de drenaje.
El paso a paso que especifica la OEM es:
Paso 1: Enfriamiento y drenaje del sistema
- Dejar enfriar el motor por lo menos 2 horas.
- Ubicar la bandeja de drenaje debajo del radiador.
- Localizar el tapón de drenaje inferior o retirar la abrazadera de la manguera inferior del radiador.
- Retirar la tapa del depósito de expansión o del radiador para permitir la entrada de aire y agilizar la salida del fluido viejo por gravedad.
Paso 2: Lavado del circuito
- Una vez drenado el líquido usado, debe cerrar el tapón de drenaje o reconectar la manguera inferior.
- Llenar el circuito únicamente con agua desmineralizada.
- Encender el motor con la calefacción al máximo (en temperatura alta y ventilador bajo) durante 10 minutos para permitir que el termostato se abra y el agua limpia circule por el radiador de la calefacción.
- Apagar el motor, dejarlo enfriar y volver a drenar el agua de lavado. Debe repetir hasta que el agua salga completamente clara y sin sedimentos.
Paso 3: Llenado con refrigerante nuevo y purga de aire
- Cerrar de forma definitiva el tapón de drenaje y ajustar las abrazaderas.
- Conectar el embudo de purga directamente en la boca del radiador o depósito de expansión y verter el líquido refrigerante nuevo lentamente hasta alcanzar la marca de “max”.
- Buscar los tornillos de purga (presentes en la caja del termostato o en las mangueras superiores en vehículos europeos/franceses). Abrirlos ligeramente hasta que salga fluido constante sin burbujas de aire.
- Con el embudo lleno hasta la mitad, encender el motor.
- Dejar el motor encendido hasta que alcance la temperatura normal de operación y observar cómo se expulsan las burbujas de aire por el embudo.
- Acelerar suavemente a 2.000 RPM un par de veces para forzar la salida del aire acumulado en la bomba de agua.
- Verificar que el electroventilador encaje y apague de manera automática por lo menos dos veces.
Paso 4: Verificación final y nivelación
- Apagar el motor y dejar que la temperatura descienda totalmente.
- Retirar el embudo, asegurarse de que el nivel del depósito quede exactamente en la línea “max” y colocar el tapón hermético original.
- Inspeccionar visualmente que no existan goteos en las abrazaderas ni en el tapón inferior.