En la tarde de este lunes, 19 de octubre de 2026, la ciudadanía reportó un preocupante incidente vial en la autopista Sur que evidencia la incineración de una motocicleta en el centro de la carretera.

Este importante corredor vial es uno de los más congestionados e importantes en Bogotá. Tal como se puede apreciar en las imágenes, el vehículo estaba en llamas a la altura del Frigorífico Guadalupe, en el sentido oriente-occidente del conector vial.

Una motocicleta envuelta en fuego sobre la autopista Sur. Foto: X/@PasaenBogota

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La gravedad de la situación ya genera una fuerte congestión vehicular en el sector. Los conductores temen la cercanía al automotor, ya que una reacción del fuego puede agravar la situación y llegar a afectarlos mientras transitan en su alrededor.

Un informe preliminar de la Secretaría de Movilidad notificó a SEMANA que el evento fue atendido rápidamente por una unidad del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que hizo presencia en el punto con equipos de extinción rápida para controlar las llamas, refrigerar el chasis y retirar los residuos de combustible sobre la calzada.

No se han reportado ciudadanos lesionados o personas afectadas por esta grave situación que tocó el sur de la ciudad.

Por el momento, el origen exacto de esta emergencia sigue siendo materia de investigación, por lo que las autoridades avanzan en el peritaje para determinar las acciones.

Este tipo de circunstancias pueden llegar a ser provocadas o ser un accidente. Expertos en mecánica automotriz señalan que las conflagraciones intempestivas pueden ser atribuidas a dos factores:

Fugas en el sistema de alimentación de combustible: Mangueras resecas o abrazaderas sueltas que permiten el goteo de gasolina sobre el múltiple de escape o las aletas del cilindro a altas temperaturas. Cortocircuitos en el sistema eléctrico: Modificaciones no homologadas en las luces o instalaciones de alarmas sin la protección de fusibles adecuada, generando chispas en zonas cercanas al tanque de combustible.

La congestión vehicular recurrente en este sector de la capital obliga a los conductores a tomar rutas alternativas, como desviarse por la avenida Primero de Mayo con suficiente anticipación o transitar por las vías secundarias de los barrios del alrededor.