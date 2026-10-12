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🔴 Plan retorno EN VIVO: Los horarios para ingresar a Bogotá hoy, lunes festivo 12 de octubre de 2026

La Secretaría de Movilidad especificó las restricciones viales y los corredores habilitados para el ingreso a la ciudad tras la semana de receso.

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Redacción Vehículos
12 de octubre de 2026 a las 6:48 a. m.

Este lunes festivo, 12 de octubre, Bogotá se prepara para el retorno de un poco más de 1 millón de conductores, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

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La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
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Para darle fin a la ‘semana de receso’ y garantizar el tránsito vehicular a la capital de la República, el distrito, de la mano de la Policía Nacional y las administraciones municipales colindantes, diseñó el plan retorno, con el que buscan agilizar el tránsito a la capital.

En el marco de esta estrategia, las autoridades establecieron el pico y placa regional, que consiste en restringir la entrada de los vehículos en los 9 corredores de ingreso a la ciudad, a partir del último dígito de su vehículo particular.

Pico y Placa Regional
Agentes de tránsito dirigiendo el plan retorno de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Este empieza a regir desde las 12 del mediodía hasta las 8 p.m., por lo que antes y después de esta franja horaria no hay restricción de movilidad. A continuación, la distribución del pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo 12 de octubre de 2026:

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan vehículos cuyo último dígito de la placa sea par (0, 2, 4, 6, 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos cuya placa finalice con un número impar (1, 3, 5, 7, 9).
  • Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: Ingresan todos los vehículos sin restricción por número de placa.

Los conductores deben tener muy en cuenta que tener su vehículo inscrito en beneficios como el pico y placa solidario no los exonera de esta restricción vehicular. Tampoco los exime que sea un automóvil de tecnología híbrida o eléctrica.

A continuación, podrá ver en vivo los sucesos, cambios o sucesos clave que impacten la movilidad en el ingreso a Bogotá, en el marco del Plan Retorno:

En Vivo

6:00 a.m.

Restricciones viales y puntos de ingreso autorizados de Bogotá por el plan retorno

Ver mas
6:00 a.m.

Restricciones viales y puntos de ingreso autorizados de Bogotá por el plan retorno

Por lo pronto, no rige el pico y placa regional; sin embargo, sí está restringido el tránsito para todos los vehículos de carga, según la Secretaría de Movilidad.

Está completamente habilitado el ingreso a Bogotá por los siguientes puntos:

  • Autopista Sur.
  • Avenida Calle 13.
  • Avenida Calle 80.
  • Avenida Carrera Séptima.
  • Avenida Boyacá – Vía al Llano.
  • Vía Suba-Cota.
  • Vía a La Calera.
  • Vía a Choachí.