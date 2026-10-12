🔴 Plan retorno EN VIVO: Los horarios para ingresar a Bogotá hoy, lunes festivo 12 de octubre de 2026

Este lunes festivo, 12 de octubre, Bogotá se prepara para el retorno de un poco más de 1 millón de conductores, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Puente festivo pondrá a prueba la movilidad en Bogotá: más de 2 millones de vehículos saldrán a las vías

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Para darle fin a la ‘semana de receso’ y garantizar el tránsito vehicular a la capital de la República, el distrito, de la mano de la Policía Nacional y las administraciones municipales colindantes, diseñó el plan retorno, con el que buscan agilizar el tránsito a la capital.

En el marco de esta estrategia, las autoridades establecieron el pico y placa regional, que consiste en restringir la entrada de los vehículos en los 9 corredores de ingreso a la ciudad, a partir del último dígito de su vehículo particular.

Agentes de tránsito dirigiendo el plan retorno de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Este empieza a regir desde las 12 del mediodía hasta las 8 p.m., por lo que antes y después de esta franja horaria no hay restricción de movilidad. A continuación, la distribución del pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo 12 de octubre de 2026:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan vehículos cuyo último dígito de la placa sea par (0, 2, 4, 6, 8).

Solo ingresan vehículos cuyo último dígito de la placa sea par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos cuya placa finalice con un número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Solo pueden ingresar vehículos cuya placa finalice con un número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: Ingresan todos los vehículos sin restricción por número de placa.

Los conductores deben tener muy en cuenta que tener su vehículo inscrito en beneficios como el pico y placa solidario no los exonera de esta restricción vehicular. Tampoco los exime que sea un automóvil de tecnología híbrida o eléctrica.

A continuación, podrá ver en vivo los sucesos, cambios o sucesos clave que impacten la movilidad en el ingreso a Bogotá, en el marco del Plan Retorno: