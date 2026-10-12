🔴 Plan retorno EN VIVO: Los horarios para ingresar a Bogotá hoy, lunes festivo 12 de octubre de 2026

Este lunes festivo, 12 de octubre, Bogotá se prepara para el retorno de un poco más de 1 millón de conductores, según la Secretaría Distrital de Movilidad.
Para darle fin a la ‘semana de receso’ y garantizar el tránsito vehicular a la capital de la República, el distrito, de la mano de la Policía Nacional y las administraciones municipales colindantes, diseñó el plan retorno, con el que buscan agilizar el tránsito a la capital.
En el marco de esta estrategia, las autoridades establecieron el pico y placa regional, que consiste en restringir la entrada de los vehículos en los 9 corredores de ingreso a la ciudad, a partir del último dígito de su vehículo particular.
Este empieza a regir desde las 12 del mediodía hasta las 8 p.m., por lo que antes y después de esta franja horaria no hay restricción de movilidad. A continuación, la distribución del pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo 12 de octubre de 2026:
- De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan vehículos cuyo último dígito de la placa sea par (0, 2, 4, 6, 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos cuya placa finalice con un número impar (1, 3, 5, 7, 9).
- Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: Ingresan todos los vehículos sin restricción por número de placa.
Los conductores deben tener muy en cuenta que tener su vehículo inscrito en beneficios como el pico y placa solidario no los exonera de esta restricción vehicular. Tampoco los exime que sea un automóvil de tecnología híbrida o eléctrica.
A continuación, podrá ver en vivo los sucesos, cambios o sucesos clave que impacten la movilidad en el ingreso a Bogotá, en el marco del Plan Retorno: