Los conductores que tengan previsto movilizarse por Bogotá durante este fin de semana deberán programar sus recorridos con anticipación. La realización de la Maratón Vchallenges 42K, programada para el domingo 29 de noviembre, obligará a implementar cierres y desvíos en diferentes sectores de la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la competencia comenzará en la avenida calle 26 con carrera 57 y recorrerá corredores como la carrera 50, la avenida carrera 60, la calle 53, la avenida NQS y la carrera 15. Las vías afectadas se habilitarán gradualmente, dependiendo del avance de los participantes y de las condiciones de seguridad.

Vías cerradas por maratón

Las primeras restricciones comenzarán el sábado 28 de noviembre. Desde el mediodía s cerrará un tramo de la calzada de servicio sur de la avenida calle 26, 60 metros al occidente de la carrera 54. A las 6:00 p. m. se ampliará la restricción al segmento comprendido entre las carreras 59 y 54, que permanecerá cerrado hasta las 2:00 p. m. del domingo.

Durante la jornada del domingo, los cierres comenzarán desde las 5:00 a. m. La avenida calle 26 tendrá restricciones entre la carrera 54 y la avenida carrera 50, mientras que la carrera 50 estará cerrada en su calzada occidental entre la avenida calle 24 y la calle 53.

También se afectará la avenida carrera 60, con cierres en ambas calzadas entre la calle 26 y la calle 44, y en diferentes tramos hasta la avenida calle 63. La calle 53 tendrá restricciones entre la carrera 60 y la carrera 28, con cierres totales en varios segmentos y una restricción parcial en el tramo comprendido entre las carreras 57 y 30.

Otro de los corredores afectados será la avenida NQS. La competencia ocupará tramos de la calzada occidental entre la diagonal 61C y la calle 69, mientras que entre la calle 69 y la Autopista Norte se restringirán dos carriles orientales. También habrá cierres en la diagonal 92 y en la avenida carrera 9, entre las calles 100 y 134, según el cronograma de la Secretaría.

En el norte de la ciudad, la calle 94 tendrá cierre total en su calzada sur entre la avenida NQS y la carrera 15. Esta última también estará cerrada entre las calles 94 y 87. La mayoría de estas restricciones comenzarán a las 5:00 a. m. y tendrán habilitaciones previstas entre las 9:50 a. m. y las 11:15 a. m., dependiendo del tramo.

Desvíos autorizados

La Secretaría de Movilidad estableció varias rutas alternas para los conductores. Quienes circulen de oriente a occidente por la avenida La Esperanza y necesiten tomar la carrera 60 hacia el norte deberán continuar por la avenida La Esperanza hasta la carrera 68, avanzar hacia el norte y tomar la calle 26 hacia el oriente. Para quienes vengan por la calle 26 y busquen conectarse con la carrera 60 al norte, la alternativa será continuar hacia el occidente hasta la carrera 68 y avanzar hacia el norte.

En el sector del Parque Simón Bolívar, los vehículos que circulen de sur a norte por la carrera 68 y necesiten tomar la calle 53 hacia el oriente podrán continuar por la carrera 68 hasta la calle 63. Quienes transiten de norte a sur por la carrera 60 deberán tomar la calle 63 hacia el occidente y continuar por la carrera 68 o la avenida Rojas hacia el sur.