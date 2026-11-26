La temporada de fin de año cada vez está más cerca, por lo que cientos de ciudadanos en el país comienzan a organizar lo que serán sus vacaciones acompañados de sus seres queridos y familiares.

¿Cuánto vale rentar un carro para el fin de semana en Colombia? Requisitos, dónde y cómo hacerlo

Varios de ellos optan por escoger planes por carreteras, recorriendo distintos destinos turísticos del país.

Para aquellos que no cuentan con un vehículo propio o prefieren alquilar uno en su lugar de destino, se convierte en una alternativa que brinda independencia y flexibilidad. Eso sí, si se toma una decisión de forma apresurada, puede terminar en problemas graves, tales como el sobrecosto, inconvenientes con los seguros o riesgos de fraude.

¿Cuáles son los errores que se deben evitar al alquilar un carro en temporada de fin de año?

De acuerdo con Reizen Connections, plataforma del país encargada de alquilar vehículos, hay cinco errores frecuentes que los conductores tienen que evadir al momento de buscar este servicio:

Reservar un carro con anticipación permite comparar precios y modelos antes de elegir el vehículo para las vacaciones. Foto: Getty Images

Realizar la reserva a última hora

Diciembre es considerado como uno de los periodos que más mueve al país en materia de turismo, contando con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo. Al ser una temporada con alta presencia de viajeros, es probable que la disponibilidad de automóviles disminuya y los precios aumenten.

Reservar con tiempo ayuda a que los ciudadanos puedan realizar comparaciones entre modelos, escogiendo aquel que se adapta a las necesidades del conductor y sus acompañantes.

Hacer pagos por plataformas sospechosas

En el internet es probable observar miles de ofertas y descuentos demasiado económicos que pueden interesar al cliente, pero que en realidad son señales de alerta, sobre todo cuando se solicita una transferencia por medio de cuentas personales sin un contrato de respaldo.

Se aconseja efectuar los pagos mediante canales verificados, así como confirmar la identidad de quién ofrece el vehículo y desconfiar de propuestas por fuera de los medios establecidos.

No revisar los detalles del contrato

Uno de los mayores descuidos que pueden realizar los clientes es no revisar las condiciones para alquilar un vehículo. Se recomienda que el usuario compruebe qué daños cubre la póliza, cuánto debe asumir el conductor en caso de un accidente, cuáles son las exclusiones y quién responde a rayones, golpes o daños menores.

Recibir el carro sin haberlo inspeccionado

Recibir una fotografía donde muestre el vehículo no muestra el panorama completo, ya que es posible que oculte algunas irregularidades. Es recomendable que el usuario compruebe el estado de la carrocería, los vidrios, las llantas, los rines, la tapicería y demás accesorios.

No calcular los tiempos y gastos del alquiler

Si el carro no es devuelto de la hora establecida, el conductor se verá envuelto en cobros adicionales. También es importante confirmar si existe un límite de kilometraje, quién asume los peajes, cómo tiene que ser entregado el tanque de combustible y si existen costos asociados a la recogida o devolución en aeropuertos.