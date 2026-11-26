Maren García, viuda del fallecido artista Omar Geles, apareció junto a su suegra Hilda Suárez y dejó al descubierto una situación que causó preocupación entre los seguidores del intérprete vallenato.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la mujer se mostró compartiendo un espacio con la madre de Geles, pero un detalle particular llamó la atención de muchos: la señora Hilda no recordaba quién era ella.

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La situación generó preocupación entre quienes presenciaron la escena, pues dejó en evidencia que su suegra aparentemente estaría presentando algunas dificultades con la memoria.

Más allá de no recordar su rostro o su nombre, la grabación que publicó Maren García dejó ver que podría estar atravesando problemas para identificar a personas de su entorno, una situación que no pasó desapercibida entre los internautas.

En la grabación, la mujer le pregunta a Hilda si sabe quién es, a lo que ella responde que no la recuerda. Enseguida, García indica que le dará una pista y le recuerda que es la esposa del hijo que ella más amaba.

Justo en ese instante, la madre de Omar Geles menciona el nombre del artista, pero parece tener dificultad para saber con claridad quién es Maren, quien, más allá de transmitir angustia, dejó claro que, a pesar de la pérdida de memoria de su suegra, continúa visitándola y cultivando ese vínculo tan especial, manteniendo viva su conexión a través de los recuerdos que comparten.

Sin embargo, Maren García no dio detalles específicos sobre el estado de salud de Hilda Suárez, que actualmente tendría 90 años. Lo cierto es que su publicación sí generó angustia y ahora los seguidores de Omar Geles se preguntan cuál es la condición real de la mujer.

Maren García, viuda del cantautor Omar Geles, le preguntó a Hilda Suárez, su suegra, si se acordaba de ella, Hilda le respondía que no, dejando evidencia que está perdiendo la memoria, pero cuando le dijo que era la esposa del hijo que ella más amaba, con amor respondió “Omar”. https://t.co/cMPJNcwWUy — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) November 26, 2026

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Hilda Suárez, protagonista de uno de los grandes éxitos de Omar Geles

La madre del artista vallenato ocupa un lugar especial en el corazón de sus seguidores, quienes conocen la historia que inspiró uno de los temas más emblemáticos de Geles: Los caminos de la vida.

El propio compositor reveló que escribió esta canción en 1992, inspirado en las dificultades que enfrentó durante su infancia y en los sacrificios que hizo su madre, Hilda, para sacar adelante a sus hijos prácticamente sola.

Por esta razón, dicha composición se convirtió en un emotivo homenaje a esa mujer trabajadora que, pese a las dificultades económicas y los obstáculos de la vida, luchó sin descanso para brindarles un mejor futuro a sus hijos.