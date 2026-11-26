El mundo digital se encuentra conmocionado ante la difícil y dolorosa pérdida que atraviesa el reconocido creador de contenido Germán Garmendia, una de las figuras más populares y queridas de las redes sociales.

Gracias a su carisma, sentido del humor y creatividad, el youtuber chileno ha logrado conquistar a millones de usuarios en diferentes países, quienes hoy lamentan la triste pérdida que enfrenta de uno de sus compañeros más fieles: Copito, su mascota.

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Garmendia compartió la desafortunada noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 17 millones de seguidores, con un desgarrador mensaje que hizo estremecer el corazón de varios usuarios. “Adiós, Copito. Te extrañaré por el resto de mi vida, compañerito”, escribió.

Esta corta, pero emotiva, frase estuvo acompañada de un carrusel de fotografías y videos con los que buscó reunir algunos de los momentos más especiales que vivió junto a su mascota, recordando especialmente aquellas ocasiones en las que compartían tiempo mientras preparaba sus transmisiones en vivo.

Su publicación alcanzó rápidamente un millón de reacciones y miles de comentarios de internautas que le han expresado su solidaridad en medio del difícil momento que atraviesa, pues reconocen que Copito fue protagonista en varios de sus videos más virales en YouTube y lo acompañó por más de 10 años.

Germán Garmendia no pudo contener sus lágrimas en plena transmisión

A pesar de la pérdida que enfrenta, el creador de contenido continuó con sus streams y en una de sus más recientes apariciones rompió en llanto al revelar algunos detalles sobre la dolorosa pérdida de su mascota.

“Me lo trajeron enrollado en una mantita, ya no tenía tubos ni nada (...) era como tener a Copito antes. No estaba despierto, tenía los ojitos abiertos, pero ya no estaba ahí. De todas formas, por si me escuchaba o me podía sentir, me despedí y le dije que ya se podía ir (...) que lo iba a extrañar por toda la vida (...) se fue”, comentó sin poder contener sus lágrimas.

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Aunque Germán Garmendia no explicó las causas exactas de la muerte de Copito, sí había compartido anteriormente que su mascota tuvo que ser hospitalizada en una clínica veterinaria, aparentemente debido a complicaciones de salud.

“Todos los que perdimos mascota alguna vez, sentimos lo mismo que siente Germán”; “Perder a una mascota es como perder a un hijo”; “Si Germán llora y siente tan lindo por un gatito, seguirá siendo mi youtuber favorito”; “Yo lloré y muchos lo hicimos con este video”, escribieron algunos usuarios tras ver la reacción del chileno en plena transmisión.