Lina Tejeiro es centro de conversación nuevamente al aparecer junto al cantante Ryan Castro en uno de sus proyectos musicales. La participación de la reconocida actriz no pasó desapercibida y rápido causó cientos de reacciones y comentarios de los seguidores de ambos, quienes recordaron el interés que ella había dicho tener por el artista paisa hace algunos meses atrás.

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Que aparecieran juntos tomó por sorpresa a varios internautas, especialmente porque Lina ya había hablado abiertamente de la atracción que siente por el intérprete de temas como Sendé, Brincaito, Ojalá, entre otros. A esto se sumó una publicación que compartió Lina en sus redes sociales, donde difundió un video del cantante acompañado de un mensaje bastante particular: “Richy”.

Lina Tejeiro reaccionó a su participación en nuevo proyecto de Ryan Castro. Foto: Instagram: @linatejeiro

El detalle fue suficiente para que algunos seguidores comenzaran a especular sobre una posible cercanía entre el reguetonero y la actriz. Sin embargo, hasta ahora no existe algo que confirme que entre los dos exista una relación amorosa o siquiera un interés emocional.

Lo que empezaron a especular los fanáticos tiene un antecedente, ya que en el mes de febrero de este año, durante una conversación en el pódcast 40 grados, conducido por Cris Pasquel, a Lina le preguntaron cuál era el artista colombiano que más le parecía atractivo.

Después de pensarlo por unos segundos, la actriz dijo que Ryan Castro y explicó en medio de risas las razones por las que elegía al paisa.

“Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”, dijo la actriz en ese momento.

La respuesta de Tejeiro se viralizó de inmediato en varias redes sociales y provocó reacciones entre los fans del cantante, quienes comenzaron a estar pendientes de cualquier interacción que existiera entre ellos.

Luego de esto, Ryan Castro también dio de qué hablar después de que algunas de sus publicaciones fueran interpretadas como posibles indirectas para la actriz. Entre las frases que llamaron la atención estuvo: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10″.

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Sin embargo, después Ryan aclaró que vio el video de Lina que se hizo viral porque muchas personas se lo habían compartido. También explicó que los mensajes que publicaba en sus redes sociales estaban relacionados con la promoción de su música y no tenían relación con la actriz.

Ahora, que Lina aparezca en el video del cantante vuelve a despertar la curiosidad de sus seguidores. Y aunque las especulaciones sobre un posible romance siguen circulando, ambos siguen sin confirmar cualquier vínculo sentimental, y por ahora, lo que más llama la atención es la coincidencia que volvió a ponerlos en boca de muchos fans.