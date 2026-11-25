Después de más de siete meses de haber confirmado, entre lágrimas, que fue diagnosticada con cáncer, Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro y otras figuras del entretenimiento, reveló detalles sobre su lucha contra esta enfermedad y una delicada intervención que tuvo que enfrentar poco después de recibir la noticia.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer se animó a hablar sobre su proceso de recuperación mediante una dinámica de preguntas y respuestas. En este espacio, varios pacientes con cáncer se sumaron para expresarle su apoyo, compartir sus experiencias y pedirle consejos para afrontar esta difícil etapa de salud.

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Allí, un usuario le preguntó si ya se había sometido a la mastectomía, a lo que ella respondió de manera afirmativa y explicó: “Sí, me la hicieron en el seno derecho, con reconstrucción inmediata, gracias a Dios, en mi caso fue con prótesis y músculo y después me hicieron vaciamiento axilar en el mismo lado, el derecho”.

De acuerdo con sus declaraciones, el procedimiento no fue nada dramático, aunque sí ha percibido una sensación de incomodidad debajo de su brazo, como un poco “dormidito y pesadito”; sin embargo, aseguró que tampoco ha sido demasiado complejo convivir con esa molestia.

Sobre las cicatrices causadas por esta intervención, Serrato aseguró que van sanando muy bien y, al final, quedó satisfecha con el resultado y cómo luce ahora. “A pesar de ser reconstruido, porque no es lo mismo un seno de cirugía estética, quedó un senito reconstruido, lo amo y lo bendigo”, expresó.

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro Foto: Instagram @clauserratomanager

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Asimismo, la relacionista pública mencionó que se siente bien, fuerte y tranquila. “Siento que este diagnóstico hay que pasarlo de la manera más amorosa posible y eso se recibe en el amor que tu familia te da, tus amigos, en estar muy pegadita a Dios porque él es el que lo guía a uno. Finalmente, en este proceso, siempre la fe y el amor son lo que hace que uno pueda afrontarlo de la mejor manera”.

Ante los comentarios de quienes se sorprenden por su apariencia y aseguran que se ve radiante pese a las quimioterapias y los constantes exámenes médicos a los que debe someterse, Serrato aclaró que no todo es como parece; detalló que ha perdido ocho kilos durante este proceso, una situación que también ha tenido efectos en su piel, que luce más flácida y hace que sus líneas de expresión sean mucho más visibles. “La piel se reseca. Me maquillo, me arreglo para verte y sentirme bien”, dijo.