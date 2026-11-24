La vida sentimental de Chiara Ferragni vuelve a despertar interés, esta vez por una conexión que tiene acento colombiano. La empresaria e influenciadora italiana se refiere a su nueva pareja, el empresario colombiano José Hernández, en su documental de Netflix, Chiara Ferragni: De frente, producción en la que revisa algunos de los episodios más difíciles de su vida reciente y habla de una etapa en la que busca reconstruirse lejos de las certezas que alguna vez acompañaron su imagen pública.

“¡Viva Colombia!” es una de las expresiones que acompañan esta historia, en la que el país aparece ligado a su nuevo romance. Ferragni también dejó ver el significado que ha tenido conocer a Hernández en medio de un periodo personal complejo. “Conocí a José y sentí que todo era fácil con él. No sé cómo me irá con él, pero sé que es posible”, expresó, en una declaración que refleja tanto la ilusión de comenzar una nueva relación como la cautela de quien viene de atravesar momentos difíciles.

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La frase resume una nueva etapa para la italiana, quien durante los últimos años estuvo en el centro de una crisis mediática que afectó su reputación, sus negocios y su vida familiar. El documental propone una mirada a la mujer que durante años convirtió su vida cotidiana en contenido para millones de seguidores, pero que también experimentó las consecuencias de exponer su intimidad ante una audiencia global.

La producción, disponible en Netflix, aborda el escándalo que sacudió su carrera y el final de su mediático matrimonio con el rapero Fedez, con quien tuvo dos hijos y formó durante años una de las parejas más seguidas de las redes sociales italianas. La ruptura puso fin a una relación que había sido mostrada públicamente con viajes, celebraciones, proyectos y momentos familiares, y que para muchos seguidores parecía representar una historia de amor casi perfecta.

La exposición de su vida personal también estuvo atravesada por el denominado Pandorogate, la controversia por la promoción de productos que se relacionaron con iniciativas benéficas y que desató cuestionamientos en Italia. El episodio provocó una fuerte reacción pública, puso bajo presión su negocio y afectó la imagen de una mujer que había conseguido convertir su nombre en una marca internacional.

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Chiara Ferragni, una de las influencers de moda más famosas del mundo, se abre ante las cámaras de Netflix y revela detalles de su vida personal, su nueva relación con un colombiano y el capítulo que busca dejar atrás. Foto: NETFLIX

El caso terminó convirtiéndose en una de las crisis reputacionales más importantes de su trayectoria. Ferragni tuvo que afrontar críticas, consecuencias comerciales y un intenso escrutinio mediático, mientras su vida privada se sumaba al debate público. En ese escenario, el documental le permite revisar ese periodo desde otra perspectiva: no solo desde el lugar de la mujer que fue objeto de titulares y cuestionamientos, sino desde el de alguien que intenta recuperar el control sobre su propia historia.

El hombre que hoy acompaña a Ferragni es José Hernández, un colombiano que ha mantenido un perfil mucho más discreto que el de la empresaria. Su nombre comenzó a aparecer en la prensa internacional cuando se conocieron fotografías de ambos compartiendo momentos de cercanía en Milán, Italia, que alimentaron las versiones sobre una nueva relación sentimental de la influenciadora.

La empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni expresó su solidaridad con los damnificados y tranquilizó a sus seguidores sobre el estado de su pareja, el colombiano José Hernández, y su familia. Foto: Instagram @chiaraferragni

Hernández es ingeniero industrial, estudió en la Universidad del Norte, en Colombia, y posteriormente continuó su formación en el Politécnico de Milán. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector automotor y de neumáticos, con experiencia en compañías como Pirelli y Prometeon Tire Group. Su perfil contrasta con el universo de exposición pública de Ferragni.

El acercamiento de Ferragni a Colombia también ha despertado curiosidad. La italiana ha expresado su entusiasmo por el país y su cultura, y sus visitas han sido relacionadas con el comienzo de esta historia de amor. Cartagena y Barranquilla aparecen entre los lugares asociados a sus viajes, en los que habría tenido la oportunidad de acercarse a la familia de su pareja y conocer algunas de las tradiciones colombianas.

Chiara Ferragni, una de las influencers de moda más famosas del mundo, se abre ante las cámaras de Netflix y revela detalles de su vida personal, su nueva relación con un colombiano y el capítulo que busca dejar atrás. Foto: NETFLIX

Chiara Ferragni está en Colombia: estás son las fotografías que se tomó en Medellín

“Me encantó Colombia” es otra de las expresiones que reflejan la impresión que el país dejó en la empresaria. Su vínculo con Hernández ha puesto a Colombia en el radar de los seguidores de Ferragni, quienes han seguido las pistas de esta relación a través de sus apariciones, fotografías y las referencias que han surgido en torno al documental.

Chiara Ferragni: De frente está disponible en Netflix desde el 23 de noviembre de 2026 y retrata el momento en el que una mujer acostumbrada a narrar su vida ante millones de personas en redes sociales se enfrenta a la necesidad de contarla desde otro lugar: con sus errores, sus pérdidas, sus decisiones y una nueva perspectiva sobre lo que significa volver a empezar.