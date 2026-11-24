Cecilia Navia, conocida cariñosamente como Chichila Navia, es una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión colombiana. A lo largo de su trayectoria artística se ha ganado cariño y admiración del público gracias a su talento, carisma y versatilidad.

Estas cualidades le han permitido dar vida a inolvidables personajes en exitosas producciones como ‘Oki Doki’, ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, ‘Pa’ Quererte’ y ‘Garzón Vive’, entre muchas otras, convirtiéndose en una figura reconocida del mundo del entretenimiento.

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Por esta razón, recientemente asistió como invitada especial a la emisora La Kalle, donde soltó sorpresiva confesión sobre una experiencia que vivió con reconocida actriz, la cual alcanzó a alterar su sistema nervioso en pleno set de grabación.

En este espacio radial la actriz fue cuestionada sobre cuál de sus colegas ha logrado ponerla más nerviosa a lo largo de su trayectoria profesional y cuáles son las razones detrás de esa sensación. Ante la pregunta, Chichila no dudó en recordar que uno de los momentos en los que más sintió nervios fue cuando tuvo la oportunidad de trabajar junto a la reconocida actriz Vicky Hernández en la telenovela Escobar, el patrón del mal.

Según contó, esta experiencia, sin duda, representó un reto importante para ella debido al talento y la trayectoria de su compañera, por quien siempre ha sentido una profunda admiración y respeto. “La única vez que tuve nervios fue cuando tenía que empezar a trabajar con Vicky Hernández en Escobar”, dijo.

Para Chichila la razón detrás de esos nervios que sintió iban más allá de la admiración que sentía por su colega, ya que de cierta manera fue el comentario de otra persona el que la hizo experimentar esa sensación, pues frente a su compañera aseguró que “ella es la nueva Vicky Hernández”, destacando su talento frente a las cámaras.

Enseguida, la actriz recordó que la reacción de Vicky Hernández fue mirarla fijamente y con una expresión bastante seria, gesto que interpretó como una especie de desafío, pues sintió que su colega quería comprobar si realmente estaba a la altura de su talento y trayectoria.

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“Leí en su mirada que era como: ‘Vamos a ver qué tan buena eres’”, expresó Chichila durante su charla con los locutores de la emisora.

No obstante, aclaró que en poco tiempo ese estado de nerviosismo terminó transformándose en una relación cercana y admiración mutua, tanto así que en medio de las grabaciones de dicha producción Vicky Hernández la llamó, le tomó la mano y le dijo: “Mi amor, está muy lindo esto que estás haciendo”.