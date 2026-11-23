Netflix apuesta de nuevo por el cine bélico con The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra, un drama dirigido por Peter Berg y protagonizado por Nicholas Galitzine y Bill Skarsgård.

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La cinta, inspirada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, retrata a cuatro estrellas del fútbol americano universitario que dejaron las canchas para enlistarse tras el ataque a Pearl Harbor, disputando un juego histórico antes de la batalla de Okinawa.

Tras el buen recibimiento que tuvo en su momento la nueva versión de Sin novedad en el frente, la plataforma de streaming vuelve a explorar los conflictos históricos, esta vez mezclando el drama militar con el espíritu deportivo.

La producción toma como base el libro homónimo publicado en 2022 por el periodista estadounidense Buzz Bissinger, encargado también de adaptar el guion junto a Mark L. Smith, dupla que ya había colaborado previamente con la plataforma en la miniserie Érase una vez el Oeste.

De acuerdo con la sinopsis oficial compartida por Netflix y reseñada por medios como Diario El Comercio, la trama se sitúa inmediatamente después del bombardeo a Pearl Harbor.

En ese contexto, cuatro de las máximas figuras del fútbol americano universitario en Estados Unidos deciden renunciar a su fama y futuro deportivo para unirse al Cuerpo de Infantería de Marina.

Mientras entrenan y se preparan para la dura invasión de la isla de Okinawa, los reclutas organizan un partido de fútbol americano entre algunos de los mejores talentos de la época.

El encuentro, que con el tiempo pasó a la historia como el Mosquito Bowl, representó un breve respiro de camaradería antes de entrar en combate, siendo para muchos de esos jóvenes el último partido de sus vidas.

En la silla del director está Peter Berg, un cineasta con amplia experiencia en relatos de acción y supervivencia, recordado en Colombia y el mundo por títulos como El único superviviente, La sombra del reino y Hancock.

Nicholas Galitzine, conocido por éxitos juveniles como Rojo, blanco y sangre azul y La idea de ti, asume el papel de John McLaughry. Lo acompaña el actor sueco Bill Skarsgård, recordado por dar vida al payaso Pennywise en It y por su participación en John Wick 4, quien interpreta a Bob Baumann.

El elenco principal se completa con figuras emergentes y rostros del deporte estadounidense:

Ray Nicholson como Tony Butkovich.

como Tony Butkovich. Tom Francis como Dave Schreiner.

como Dave Schreiner. Brent Comer como George Murphy.

como George Murphy. Pat McAfee (exjugador de la NFL y comentarista deportivo) como un instructor militar.

(exjugador de la NFL y comentarista deportivo) como un instructor militar. Dominic Bogart como Wilkes, Stacy Clausen como Avery y Ella Newton como Jane.

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Sobre su fecha exacta de lanzamiento en la plataforma existen dos versiones en los reportes de prensa internacionales: mientras portales especializados apuntan al miércoles 25 de noviembre de 2026 como el día de su llegada al catálogo, otras reseñas señalan el viernes 27 de noviembre como la fecha oficial de estreno global.

Según los registros del portal especializado Rotten Tomatoes, la película ha generado opiniones divididas: mientras la crítica especializada le otorgó un 40 % de aprobación, la audiencia general la respaldó con un 90 % de comentarios positivos, destacando el factor emocional de la historia real que la inspira.