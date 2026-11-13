Llega a Bogotá el Festival de Cine de la India: fechas y producciones que se podrán disfrutar totalmente gratis

Para los amantes del séptimo arte y quienes buscan nuevas alternativas culturales y de entretenimiento en Bogotá, llega a la capital el Festival de Cine de la India, una propuesta que promete acercar al público colombiano a la riqueza cinematográfica, artística y cultural de este país asiático.

El evento es organizado por la Embajada de la India, en colaboración con el Centro Felicidad Chapinero, con el propósito de promover el intercambio cultural y ofrecer una experiencia diferente a través de historias que reflejan las tradiciones, las realidades y las transformaciones de la sociedad india.

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Este encuentro cultural se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre de 2026, en el Centro Felicidad Chapinero, brindando la oportunidad a los asistentes de ver cuatro películas indias populares y aclamadas, que prometen ofrecer una mirada particular sobre su sociedad, combinando elementos culturales, emocionales y sociales, así como la narrativa contemporáneas de la India.

Estas son las películas que se proyectarán

1. Reina ‘Queen’ - 18 de noviembre

Esta película se centra en la historia de Rani, una joven cuya boda se cancela justo antes de la ceremonia y decide viajar sola de luna de miel a París y Ámsterdam. Allí, tendrá un espacio de madurez que la cambiará por completo.

2. Cuando Nos Conocimos ‘Jab We Met’ - 19 de noviembre

Es una comedia romántica que narra la historia de dos personas muy diferentes cuyas vidas cambian tras un encuentro inesperado en un tren.

3. Inglés Vinglish ‘English Vinglish’ - 20 de noviembre

Su trama se centra en Shashi, un ama de casa a la que a menudo se le hace sentir insegura porque no sabe hablar inglés. Esta cinta es una celebración cálida y divertida de la dignidad, el crecimiento personal y la confianza en uno mismo.

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4. Historia ‘Kahaani’ - 22 de noviembre

Un thriller apasionante ambientado en el vibrante escenario de Calcuta durante el festival de Durga Puja. “Una mujer embarazada llega a la ciudad en busca de su marido desaparecido, pero su investigación pronto revela una serie de giros inesperados y secretos”, señala la sinopsis.

Todas las proyecciones comenzarán a las 6:00 p.m. y lo mejor de todo es que la entrada será completamente gratuita. Además, la selección representa diferentes géneros, que van desde la comedia y el romance hasta el drama y el thriller, ideal para quienes disfrutan de las producciones internacionales.